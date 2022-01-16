Проводили "винные пятницы": появились новые детали "карантинного" скандала с премьером Британии

Британские СМИ сообщают, что вечеринки в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит проводились регулярно вопреки карантинным ограничениям. При этом на них якобы лично присутствовал глава правительства Борис Джонсон.

По информации The Mirror, сотрудники Даунинг-стрит устраивали так называемые "винные пятницы". Также отмечается, что Джонсон якобы сам призывал своих помощников "выпустить пар".

Издание сообщает, что регулярное мероприятие было настолько популярным, что сотрудники даже вложили средства в холодильник для напитков стоимостью 142 фунта стерлингов, чтобы хранить в нем алкоголь.

Также говорится, что сотрудники Даунинг-стрит неоднократно были замечены по пятницам в супермаркете с чемоданом на колесиках, который заполняли алкогольными напитками.

Видео дня

Напомним, в конце 2021 года Британии Борис Джонсон попал в скандал из-за фото, на котором премьер и его супруга Керри сидят на террасе за столом с двумя людьми, не соблюдая социальную дистанцию. Перед ними на столе стоит вино и сырная доска. Рядом еще один такой стол, за которым сидят еще четыре человека, остальные присутствующие – стоят в саду совсем рядом друг возле друга.

Спустя некоторое время скандал набрал обороты и общественность начала требовать от Джонсона извинений. Кроме того некоторые депутаты в Британии считают, что премьеру следует уйти в отставку.

В итоге Борис Джонсон извинился за участие в вечеринке в саду своей резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. По словам премьера, он думал, что это "рабочая встреча".