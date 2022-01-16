Проводили "винные пятницы": появились новые детали "карантинного" скандала с премьером Британии
Британские СМИ сообщают, что вечеринки в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит проводились регулярно вопреки карантинным ограничениям. При этом на них якобы лично присутствовал глава правительства Борис Джонсон.
По информации The Mirror, сотрудники Даунинг-стрит устраивали так называемые "винные пятницы". Также отмечается, что Джонсон якобы сам призывал своих помощников "выпустить пар".
Издание сообщает, что регулярное мероприятие было настолько популярным, что сотрудники даже вложили средства в холодильник для напитков стоимостью 142 фунта стерлингов, чтобы хранить в нем алкоголь.
Также говорится, что сотрудники Даунинг-стрит неоднократно были замечены по пятницам в супермаркете с чемоданом на колесиках, который заполняли алкогольными напитками.
Напомним, в конце 2021 года Британии Борис Джонсон попал в скандал из-за фото, на котором премьер и его супруга Керри сидят на террасе за столом с двумя людьми, не соблюдая социальную дистанцию. Перед ними на столе стоит вино и сырная доска. Рядом еще один такой стол, за которым сидят еще четыре человека, остальные присутствующие – стоят в саду совсем рядом друг возле друга.
Спустя некоторое время скандал набрал обороты и общественность начала требовать от Джонсона извинений. Кроме того некоторые депутаты в Британии считают, что премьеру следует уйти в отставку.
В итоге Борис Джонсон извинился за участие в вечеринке в саду своей резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. По словам премьера, он думал, что это "рабочая встреча".
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