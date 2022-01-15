В Украине более 10,5 тысяч новых случаев коронавируса, умерло 127 пациентов

София Закревская
Covid
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В Украине более 10,5 тысяч новых случаев коронавируса, умерло 127 пациентов

За минувшие сутки, 14 января, в Украине выявили 10 569 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 727 – это дети, а 229 – медработники. Умерло за день 127 пациентов с COVID-19, а 6172 победили болезнь.

При этом за сутки с коронавирусом или подозрениями на него в больницы попали 1682 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что за день в стране на COVID-19 протестировали 76 948 человек.

Всего же с начала пандемии в Украине подтверждено уже 3 748 079 случаев заражения коронавирусом, умерло от него 98 195 человек, а выздороветь смогли 3 551 283 пациента.

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Вакцинация от коронавируса

За минувшие сутки в Украине сделали 90 817 прививок. Первую дозу получили 30 498 граждан, вторую – 43 127. Дополнительной дозой за день иммунизировали 659 человек, а бустерной – 16 533.

Всего же с начала вакцинальной кампании в стране уже привито двумя дозами 14 240 830 человек, одной – 14 971 998. Дополнительный укол получили 8 639 человек, а бустерную дозу – 87 196.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

В Европе, где уровень иммунизации населения выше, чем в Украине, тем временем продолжает распространяться штамм Омикрон, который уже практически вытеснил Дельту и стал доминирующим.

Страны вновь и вновь бьют рекорды заболеваемости, а в Турции из-за Омикрона она выросла в четыре раза.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1178;

  • Винницкая область – 414;

  • Волынская область – 126;

  • Днепропетровская область – 338;

  • Донецкая область – 288;

  • Житомирская область – 324;

  • Закарпатская область – 215;

  • Запорожская область – 173;

  • Ивано-Франковская область – 1167;

  • Киевская область – 431;

  • Кировоградская область – 80;

  • Луганская область – 89;

  • Львовская область – 1178;

  • Николаевская область – 173;

  • Одесская область – 471;

  • Полтавская область – 343;

  • Ривненская область – 347;

  • Сумская область – 562;

  • Тернопольская область – 453;

  • Харьковская область – 761;

  • Херсонская область – 143;

  • Хмельницкая область – 402;

  • Черкасская область – 218;

  • Черновицкая область – 446;

  • Черниговская область – 249.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 15 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что новые варианты COVID-19 могут становиться более заразными, но менее вредными. По его словам, повлиять на этот процесс невозможно.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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