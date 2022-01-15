В Украине более 10,5 тысяч новых случаев коронавируса, умерло 127 пациентов
За минувшие сутки, 14 января, в Украине выявили 10 569 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 727 – это дети, а 229 – медработники. Умерло за день 127 пациентов с COVID-19, а 6172 победили болезнь.
При этом за сутки с коронавирусом или подозрениями на него в больницы попали 1682 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Отметим, что за день в стране на COVID-19 протестировали 76 948 человек.
Всего же с начала пандемии в Украине подтверждено уже 3 748 079 случаев заражения коронавирусом, умерло от него 98 195 человек, а выздороветь смогли 3 551 283 пациента.
Вакцинация от коронавируса
За минувшие сутки в Украине сделали 90 817 прививок. Первую дозу получили 30 498 граждан, вторую – 43 127. Дополнительной дозой за день иммунизировали 659 человек, а бустерной – 16 533.
Всего же с начала вакцинальной кампании в стране уже привито двумя дозами 14 240 830 человек, одной – 14 971 998. Дополнительный укол получили 8 639 человек, а бустерную дозу – 87 196.
В Европе, где уровень иммунизации населения выше, чем в Украине, тем временем продолжает распространяться штамм Омикрон, который уже практически вытеснил Дельту и стал доминирующим.
Страны вновь и вновь бьют рекорды заболеваемости, а в Турции из-за Омикрона она выросла в четыре раза.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1178;
Винницкая область – 414;
Волынская область – 126;
Днепропетровская область – 338;
Донецкая область – 288;
Житомирская область – 324;
Закарпатская область – 215;
Запорожская область – 173;
Ивано-Франковская область – 1167;
Киевская область – 431;
Кировоградская область – 80;
Луганская область – 89;
Львовская область – 1178;
Николаевская область – 173;
Одесская область – 471;
Полтавская область – 343;
Ривненская область – 347;
Сумская область – 562;
Тернопольская область – 453;
Харьковская область – 761;
Херсонская область – 143;
Хмельницкая область – 402;
Черкасская область – 218;
Черновицкая область – 446;
Черниговская область – 249.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что новые варианты COVID-19 могут становиться более заразными, но менее вредными. По его словам, повлиять на этот процесс невозможно.
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