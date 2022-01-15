В Турции почти 68 тыс. случаев COVID-19 за день, а Нидерланды ослабили карантин после нового рекорда

Из-за штамма коронавируса Омикрон, который уже стал доминирующим в Европе, многие страны снова и снова бьют рекорды заболеваемости. Так, в Турции почти 68 тысяч инфицированных за сутки, а в Нидерландах новый максимум заражений.

В последней стране, несмотря на это, было решено ослабить карантин. OBOZREVATEL собрал свежие данные по ситуации с COVID-19 в Европе.

Турция

За минувшие сутки в стране выявлено 67 857 новых случаев коронавируса. Выздоровели за день 56 256 пациентов, а умерли 167 человек.

Как пишет Anadolu Agency, с начала кампании вакцинации в Турции сделали уже более 138 миллионов прививок. Первую дозу получили 57,23 млн граждан, две дозы – 52,1 млн, а бустерной дозой иммунизировали 23,08 млн жителей Турции.

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Нидерланды

В Нидерландах было подтверждено рекордное количество заражений COVID-19 за сутки – 35 521. С сегодняшнего дня, 15 января, несмотря на это в стране ослабили карантинные ограничения.

Спустя месяц вновь заработали магазины, торгующие товарами не первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты. Они будут закрываться в 17:00, а супермаркеты смогут работать до 20:00. Также открылись школы и высшие учебные заведения.

Италия

Италия оказалась на втором месте в Европе по количеству заболевших за сутки – 186 253. Вместе с тем, как пишет La Repubblica, в стране разгорелся скандал из-за масок FFP2 для полиции.

Правоохранители в городах Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Болонья и Венеция получили средства индивидуальной защиты розового цвета. Многие полицейские отказались их носить, так как считают, что они "не уместны и не соответствуют униформе".

Глава профсоюза полицейских Италии обратился к начальнику полиции с требованием отозвать эту партию масок и предоставить СИЗ подходящего к форме цвета.

Лидером же по приросту зараженных в Европе стала Франция – 329 371. Италия на втором месте, а следом за ней идет Испания – 162 508.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что пандемия коронавируса может перейти в фазу эндемии. Скорость этого процесса зависит от темпов вакцинации.