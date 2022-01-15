Глава ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом: в каком он состоянии сейчас

Глава Православной церкви Украины Епифаний заразился коронавирусом. Тест показал позитивный результат.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ 15 января. Он будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении.

Также в течении следующей недели митрополит Епифаний не будет проводить богослужения и принимать посетителей.

Отмечается, что глава ПЦУ полностью вакцинирован. В то же время духовенство и верующих призвали молиться о скорейшем выздоровлении предстоятеля.

Напомним, что в 2020 году коронавирусом переболел глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, которому на тот момент был 91 год. Болезнь он перенес в нетяжелой форме. Интересно, что это произошло после ряда его скандальных высказываний о COVID-19. В частности, он призывал продолжать причащать и крестить граждан в разгар пандемии.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что глава УПЦ МП Онуфрий также якобы заразился коронавирусом. Однако в церкви тогда опровергли эту информацию.