Киев и Львовщина в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

В субботу, 15 января, в Украине лидерами по заболеваемости коронавирусом стали Киев и Львовская область. И там, и там за сутки было выявлено по 1178 новых случаев заражения.

При этом в столице за день умерло 9 пациентов с COVID-19, а 989 человек победили болезнь. На Львовщине же один летальный случай и 401 выздоровление, свидетельствуют актуальные данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых инфицированных также в Ивано-Франковской (1167), Харьковской (761), Сумской (562) и Одесской областях (471). В лидерах по суточной смертности Днепропетровщина (14 летальных случаев), а также Киевщина (12), Закарпатье, Сумщина и Харьковщина (по 10 смертей).

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Отметим, что меньше всего заболевших за день в Кировоградской (80), Луганской (89) и Волынской (126) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1178;

Винницкая область – 414;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 338;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 215;

Запорожская область – 173;

Ивано-Франковская область – 1167;

Киевская область – 431;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 89;

Львовская область – 1178;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 471;

Полтавская область – 343;

Ривненская область – 347;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 453;

Харьковская область – 761;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 402;

Черкасская область – 218;

Черновицкая область – 446;

Черниговская область – 249.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: в Украине за день выявили 10 569 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 727 – это дети, а 229 – медработники. Умерло за день 127 пациентов с COVID-19, а 6172 победили болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что новые варианты COVID-19 могут становиться более заразными, но менее вредными. По его словам, повлиять на этот процесс невозможно.