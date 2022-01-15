Киев и Львовщина в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

София Закревская
Covid
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Киев и Львовщина в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

В субботу, 15 января, в Украине лидерами по заболеваемости коронавирусом стали Киев и Львовская область. И там, и там за сутки было выявлено по 1178 новых случаев заражения.

При этом в столице за день умерло 9 пациентов с COVID-19, а 989 человек победили болезнь. На Львовщине же один летальный случай и 401 выздоровление, свидетельствуют актуальные данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых инфицированных также в Ивано-Франковской (1167), Харьковской (761), Сумской (562) и Одесской областях (471). В лидерах по суточной смертности Днепропетровщина (14 летальных случаев), а также Киевщина (12), Закарпатье, Сумщина и Харьковщина (по 10 смертей).

Видео дня

Отметим, что меньше всего заболевших за день в Кировоградской (80), Луганской (89) и Волынской (126) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1178;

  • Винницкая область – 414;

  • Волынская область – 126;

  • Днепропетровская область – 338;

  • Донецкая область – 288;

  • Житомирская область – 324;

  • Закарпатская область – 215;

  • Запорожская область – 173;

  • Ивано-Франковская область – 1167;

  • Киевская область – 431;

  • Кировоградская область – 80;

  • Луганская область – 89;

  • Львовская область – 1178;

  • Николаевская область – 173;

  • Одесская область – 471;

  • Полтавская область – 343;

  • Ривненская область – 347;

  • Сумская область – 562;

  • Тернопольская область – 453;

  • Харьковская область – 761;

  • Херсонская область – 143;

  • Хмельницкая область – 402;

  • Черкасская область – 218;

  • Черновицкая область – 446;

  • Черниговская область – 249.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: в Украине за день выявили 10 569 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 727 – это дети, а 229 – медработники. Умерло за день 127 пациентов с COVID-19, а 6172 победили болезнь.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что новые варианты COVID-19 могут становиться более заразными, но менее вредными. По его словам, повлиять на этот процесс невозможно.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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