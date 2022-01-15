Киев и Львовщина в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах
В субботу, 15 января, в Украине лидерами по заболеваемости коронавирусом стали Киев и Львовская область. И там, и там за сутки было выявлено по 1178 новых случаев заражения.
При этом в столице за день умерло 9 пациентов с COVID-19, а 989 человек победили болезнь. На Львовщине же один летальный случай и 401 выздоровление, свидетельствуют актуальные данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Много новых инфицированных также в Ивано-Франковской (1167), Харьковской (761), Сумской (562) и Одесской областях (471). В лидерах по суточной смертности Днепропетровщина (14 летальных случаев), а также Киевщина (12), Закарпатье, Сумщина и Харьковщина (по 10 смертей).
Отметим, что меньше всего заболевших за день в Кировоградской (80), Луганской (89) и Волынской (126) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1178;
Винницкая область – 414;
Волынская область – 126;
Днепропетровская область – 338;
Донецкая область – 288;
Житомирская область – 324;
Закарпатская область – 215;
Запорожская область – 173;
Ивано-Франковская область – 1167;
Киевская область – 431;
Кировоградская область – 80;
Луганская область – 89;
Львовская область – 1178;
Николаевская область – 173;
Одесская область – 471;
Полтавская область – 343;
Ривненская область – 347;
Сумская область – 562;
Тернопольская область – 453;
Харьковская область – 761;
Херсонская область – 143;
Хмельницкая область – 402;
Черкасская область – 218;
Черновицкая область – 446;
Черниговская область – 249.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним: в Украине за день выявили 10 569 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 727 – это дети, а 229 – медработники. Умерло за день 127 пациентов с COVID-19, а 6172 победили болезнь.
Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что новые варианты COVID-19 могут становиться более заразными, но менее вредными. По его словам, повлиять на этот процесс невозможно.
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