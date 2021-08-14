Заявление ВОЗ о принудительной вакцинации и более 700 тыс. заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 14 августа

София Закревская
София Закревская
Covid
1 минута
3,8 т.
Заявление ВОЗ о принудительной вакцинации и более 700 тыс. заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 14 августа

По состоянию на субботу, 14 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 206,9 млн человек. За минувший день выявили 721 396 новых инфицированных, умерли еще 10 155. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 185,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (155,2 тыс.), Иране (39,1 тыс.) и Индии (38,7 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Видео дня
Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 14 августа:

  • В США уличили российские, иранские и китайские СМИ в распространении дезинформации о происхождении коронавируса и эффективности вакцин.

  • В ВОЗ выступают против принудительной вакцинации населения от COVID-19. Там считают, что нужно объяснить людям важность иммунизации и то, как действуют вакцины.

  • С субботы, 14 августа, в Дании разрешили ездить без масок в общественном транспорте. Ранее ограничение планировали снять лишь в сентябре.

  • Люди, переболевшие коронавирусом, становятся менее восприимчивыми к физической боли и лучше переносят отрицательные температуры, заявили ученые.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус