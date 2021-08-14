Заявление ВОЗ о принудительной вакцинации и более 700 тыс. заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 14 августа

По состоянию на субботу, 14 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 206,9 млн человек. За минувший день выявили 721 396 новых инфицированных, умерли еще 10 155. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 185,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (155,2 тыс.), Иране (39,1 тыс.) и Индии (38,7 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

2 263 864 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 217 заболевших умерли, а 2 195 798 пациентов вылечились.

В Тернопольской области коронавирусом заболела семья с девятимесячным ребенком. У них подозревают более заразный вариант Дельта.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, какие категории учеников продолжат ходить в школы даже при "худшем" сценарии с COVID-19. Он также отметил важность вакцинации учителей.

В США уличили российские, иранские и китайские СМИ в распространении дезинформации о происхождении коронавируса и эффективности вакцин .

В ВОЗ выступают против принудительной вакцинации населения от COVID-19. Там считают, что нужно объяснить людям важность иммунизации и то, как действуют вакцины.