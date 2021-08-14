В США после вечеринки у Обамы зафиксировали вспышку коронавируса

44-й президент США Барак Обама, которому исполнилось 60 лет 4 августа, отпраздновал юбилей в своем поместье в Эдгартауне на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс в прошлую субботу, 7 августа. После этого за прошедшую неделю 74 человека получили положительный результат теста на коронавирус.

Этот показатель заболевших среди жителей острова за неделю является наибольшим с апреля этого года, пишет DailyMail. Вместе с тем, агент здравоохранения города Тисбери и представитель совета здравоохранения Маура Вэлли заявила, что пока рано делать выводы о том, привела ли эта вечеринка к росту заболеваемости.

"Единственный способ узнать об этом – это всестороннее отслеживание контактов", – сказала Вэлли.

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Известно, что на праздновании дня рождения Обамы присутствовали сотни людей со всей страны. Они собрались в больших шатрах, где ели, пили и танцевали. Многие гости и часть персонала были без защитных масок.

"В четверг он собрался с друзьями в Barn Bowl & Bistro, а в пятницу присоединился к большему празднованию открытия в роскошном Winnetu Oceanside Resort. Обама завершил свою вечеринку бранчем в воскресенье в ресторане Beach Road, обедая под специально построенным навесом у воды в Vineyard Haven", – сказано в сообщении.

После праздника, который продолжался несколько дней, в отеле Harbour View Hotel коронавирусом заболели шесть сотрудников. В бистро и баре Alchemy подтвердили 14 случаев заражения, а в ресторане Port Hunter – пять.

Эти заведения питания, а также пабы Newes from America и Wharf, ресторан Covington в Эдгартауне были временно закрыты.

Вместе с тем, у Обамы заявили, что гости и персонал должны были сдать тесты на COVID-19, прежде чем попасть на праздник. Однако местные жители отмечали, что такие меры предосторожности недостаточны, учитывая то, что в США сейчас распространяется штамм Дельта, который отличается большей заразностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, на британском авианосце коронавирусом заболели больше 100 полностью вакцинированных моряков после того, как судно совершило остановку на Кипре.