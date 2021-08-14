В США после вечеринки у Обамы зафиксировали вспышку коронавируса
44-й президент США Барак Обама, которому исполнилось 60 лет 4 августа, отпраздновал юбилей в своем поместье в Эдгартауне на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс в прошлую субботу, 7 августа. После этого за прошедшую неделю 74 человека получили положительный результат теста на коронавирус.
Этот показатель заболевших среди жителей острова за неделю является наибольшим с апреля этого года, пишет DailyMail. Вместе с тем, агент здравоохранения города Тисбери и представитель совета здравоохранения Маура Вэлли заявила, что пока рано делать выводы о том, привела ли эта вечеринка к росту заболеваемости.
"Единственный способ узнать об этом – это всестороннее отслеживание контактов", – сказала Вэлли.
Известно, что на праздновании дня рождения Обамы присутствовали сотни людей со всей страны. Они собрались в больших шатрах, где ели, пили и танцевали. Многие гости и часть персонала были без защитных масок.
"В четверг он собрался с друзьями в Barn Bowl & Bistro, а в пятницу присоединился к большему празднованию открытия в роскошном Winnetu Oceanside Resort. Обама завершил свою вечеринку бранчем в воскресенье в ресторане Beach Road, обедая под специально построенным навесом у воды в Vineyard Haven", – сказано в сообщении.
После праздника, который продолжался несколько дней, в отеле Harbour View Hotel коронавирусом заболели шесть сотрудников. В бистро и баре Alchemy подтвердили 14 случаев заражения, а в ресторане Port Hunter – пять.
Эти заведения питания, а также пабы Newes from America и Wharf, ресторан Covington в Эдгартауне были временно закрыты.
Вместе с тем, у Обамы заявили, что гости и персонал должны были сдать тесты на COVID-19, прежде чем попасть на праздник. Однако местные жители отмечали, что такие меры предосторожности недостаточны, учитывая то, что в США сейчас распространяется штамм Дельта, который отличается большей заразностью.
Как сообщал OBOZREVATEL, на британском авианосце коронавирусом заболели больше 100 полностью вакцинированных моряков после того, как судно совершило остановку на Кипре.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.