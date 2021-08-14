В России очередной рекорд смертей от коронавируса: умерли почти 170 тыс. человек

В России в субботу, 14 августа, был установлен новый рекорд смертей от коронавируса за сутки. За минувший день, 13 августа, болезнь унесла жизни 819 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в сообщении оперативного штаба РФ по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в стране умерли уже 169 683 пациента.

Больше всего смертей в Москве (57), Санкт-Петербурге (48), Иркутской области (39), Краснодарском крае (34) и в Пермском крае (29), а также в Ростовской и Нижегородской областях (по 28).

Видео дня

За минувшие сутки в России COVID-19 заболели 22 144 человека, а выздоровели – 19 550. Наибольшее количество новых случаев за день традиционно подтверждено в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1823), Московской (1307) и Нижегородской (544) областях.

С начала пандемии коронавируса заболели 6 579 212 россиян, а победили болезнь – 5 867 890.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий рекорд смертности в России был 12 августа, тогда за день умерли 815 человек. За день до этого в стране впервые COVID-19 унес больше 800 жизней за сутки.