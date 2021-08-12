В России впервые зарегистрировали более 800 смертей от COVID-19 за сутки
В России впервые зафиксировано 808 умерших от коронавируса в сутки. Вместе с тем 11 августа в стране обнаружили 21 932 новых случая заболевания.
Об этом сообщается на сайте оперативного штаба Стопкоронавирус.рф. С 6 июля показатели смертности от COVID-19 в России не опускались ниже 700 в сутки. А четыре раза повторялся рекордный на то время показатель в 799 умерших.
Всего по официальным данным, в России от коронавируса умерли 168 049 человек. Но специалисты-демографы ставят под сомнение эту цифру. Многие эксперты предполагают, что смертность могла превысить показатель 500 тысяч человек с начала пандемии.
В частности демограф Алексей Ракша заявил изданию Vot-tak.tv, что ежедневно из-за COVID-19 умирает от 2400 до 3000 россиян.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России обнаружили суперраспространителя коронавирусной инфекции. Один пациент, инфицированный COVID-19, смог заразить 1,5 тысячи человек, и установил рекорд суперсидинга (superseeding) в стране.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что в Украине может повториться "российский сценарий" распространение коронавируса Дельта. Наиболее подвержены ему пенсионеры, а в категории людей 80+ вакцинированы у нас в стране всего 2%.
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