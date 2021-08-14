Эксперты призвали отказаться от вакцинации третьей дозой: умрет гораздо больше людей

Если богатые страны начнут иммунизацию населения третьей (бустерной) дозой COVID-вакцин, в мире может умереть значительное количество людей. Вместо этого государства призывают поделиться препаратами со странами, которым сейчас не хватает вакцин.

Если же западные лидеры сделают приоритетом ревакцинацию, это может стоить жизни многим людям, которые не могут получить даже первую дозу. Об этом заявили глава Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард и исполнительный директор GAVI (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации) Сет Беркли, пишет The Guardian.

По мнению экспертов, на данный момент нет веских научных аргументов в пользу широкомасштабной бустерной иммунизации.

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"Массовая ревакцинация в одной богатой стране даст сигнал всему миру о том, что она необходима повсюду. Это приведет к высасыванию большого количества доз вакцины из системы", – сказано в сообщении.

Поллард и Беркли отметили, что политические лидеры должны нести ответственность перед всем человечеством в условиях нынешнего эпидемиологического кризиса.

По их мнению, многих жертв в этом году можно было бы избежать, если бы в мире повсеместно и активно вакцинировали людей из группы риска.

"Это могло бы снизить риск возникновения новых вариантов и ослабить давление на системы здравоохранения, открыть возможности для путешествий, оживить мировую экономику и повысить международный авторитет политиков, готовых взять на себя такое моральное лидерство", – написали Поллард и Беркли.

Напомним, вакцинацию бустерными дозами уже проводят в Израиле и Турции. Зачем нужна третья прививка и как часто придется вакцинироваться от коронавируса в будущем, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что не будут поддерживать призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о введении временного моратория на вакцинацию от коронавируса третьей дозой.