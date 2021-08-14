В Украине за сутки COVID-19 заболели более 1,3 тысяч человек, из них почти 100 – дети

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки COVID-19 заболели более 1,3 тысяч человек, из них почти 100 – дети

По состоянию на утро субботы, 14 августа, в Украине официально подтверждено 2 265 217 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 353 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 99 детей и 33 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 238 человек (+21 за сутки), выздоровели 2 196 589 (+791 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 641 пациент.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 24 962 человека;

  • методом ИФА – 9 121 человек;

  • экспресс-тестами – 17 068 человек.

В пятницу, 13 августа, в Украине сделали 161 792 прививки от коронавируса. Первую дозу получили 106 206 украинцев, а завершили иммунизацию – 55 586.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.

Количество новых случаев заболевания в регионах за сутки:

  • Киев – 198 случаев;

  • Винницкая область – 17 случаев;

  • Волынская область – 11 случаев;

  • Днепропетровская область – 117 случаев;

  • Донецкая область – 98 случаев;

  • Житомирская область – 32 случая;

  • Закарпатская область – 15 случаев;

  • Запорожская область – 77 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 45 случаев;

  • Киевская область – 60 случаев;

  • Кировоградская область – 6 случаев;

  • Луганская область – 40 случаев;

  • Львовская область – 72 случая;

  • Николаевская область – 21 случай;

  • Одесская область – 81 случай;

  • Полтавская область – 30 случаев;

  • Ривненская область – 25 случаев;

  • Сумская область – 33 случая;

  • Тернопольская область – 36 случаев;

  • Харьковская область – 138 случаев;

  • Херсонская область – 52 случая;

  • Хмельницкая область – 57 случаев;

  • Черкасская область – 32 случая;

  • Черновицкая область – 29 случаев;

  • Черниговская область – 31 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика по коронавирусу на 14 августа.

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