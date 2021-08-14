В Украине за сутки COVID-19 заболели более 1,3 тысяч человек, из них почти 100 – дети
По состоянию на утро субботы, 14 августа, в Украине официально подтверждено 2 265 217 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 353 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 99 детей и 33 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 238 человек (+21 за сутки), выздоровели 2 196 589 (+791 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 641 пациент.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 24 962 человека;
методом ИФА – 9 121 человек;
экспресс-тестами – 17 068 человек.
В пятницу, 13 августа, в Украине сделали 161 792 прививки от коронавируса. Первую дозу получили 106 206 украинцев, а завершили иммунизацию – 55 586.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.
Количество новых случаев заболевания в регионах за сутки:
Киев – 198 случаев;
Винницкая область – 17 случаев;
Волынская область – 11 случаев;
Днепропетровская область – 117 случаев;
Донецкая область – 98 случаев;
Житомирская область – 32 случая;
Закарпатская область – 15 случаев;
Запорожская область – 77 случаев;
Ивано-Франковская область – 45 случаев;
Киевская область – 60 случаев;
Кировоградская область – 6 случаев;
Луганская область – 40 случаев;
Львовская область – 72 случая;
Николаевская область – 21 случай;
Одесская область – 81 случай;
Полтавская область – 30 случаев;
Ривненская область – 25 случаев;
Сумская область – 33 случая;
Тернопольская область – 36 случаев;
Харьковская область – 138 случаев;
Херсонская область – 52 случая;
Хмельницкая область – 57 случаев;
Черкасская область – 32 случая;
Черновицкая область – 29 случаев;
Черниговская область – 31 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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