На Тернопольщине у 9-месячного младенца подозревают штамм Дельта: что известно о его состоянии
На Тернопольщине семья заболела коронавирусом, врачи подозревают у них штамм "Дельта". В больницу госпитализировали маму с девятимесячным младенцем.
Об этом OBOZREVATEL эксклюзивно рассказали в департаменте здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации. Также сообщили, что всего в области коронавирус обнаружили у троих детей, они находятся на стационарном лечении.
"Там заболела вся семья, мама и ребенок также сдавали ПЦР-материалы. Сейчас они находятся в городе Кременец, их госпитализировали, лечатся. Почему именно за "Дельту" мы говорим, потому что у нас пока на Тернопольщине были зарегистрированы 52 случая. А поскольку "Дельта" высококонтагиозная, то мы подозреваем, что у них тоже этот штамм коронавируса", – рассказали в департаменте.
Ситуацию с младенцем не называют резонансной. Кроме девятимесячного малыша, в области коронавирусом болеют двое детей. Они находятся в инфекционном отделении детской городской больницы.
"Исследований о подтверждении в этой семье именно штамма "Дельта" не будет. Штамм распространяется, поэтому мы подозреваем, что у них "Дельта". Но каждый случай ковида сейчас не определяется, так как это дорогостоящая процедура, и она проводится только в Киеве" , – добавили в департаменте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Винницкой области от штамма "Дельта" умерли три человека. Им было от 73 до 83 лет.
Ранее на Житомирщине сообщили о 20 случаях штамма "Дельта", одна из пациенток умерла.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.