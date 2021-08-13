На Тернопольщине у 9-месячного младенца подозревают штамм Дельта: что известно о его состоянии

На Тернопольщине семья заболела коронавирусом, врачи подозревают у них штамм "Дельта". В больницу госпитализировали маму с девятимесячным младенцем.

Об этом OBOZREVATEL эксклюзивно рассказали в департаменте здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации. Также сообщили, что всего в области коронавирус обнаружили у троих детей, они находятся на стационарном лечении.

"Там заболела вся семья, мама и ребенок также сдавали ПЦР-материалы. Сейчас они находятся в городе Кременец, их госпитализировали, лечатся. Почему именно за "Дельту" мы говорим, потому что у нас пока на Тернопольщине были зарегистрированы 52 случая. А поскольку "Дельта" высококонтагиозная, то мы подозреваем, что у них тоже этот штамм коронавируса", – рассказали в департаменте.

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Ситуацию с младенцем не называют резонансной. Кроме девятимесячного малыша, в области коронавирусом болеют двое детей. Они находятся в инфекционном отделении детской городской больницы.

"Исследований о подтверждении в этой семье именно штамма "Дельта" не будет. Штамм распространяется, поэтому мы подозреваем, что у них "Дельта". Но каждый случай ковида сейчас не определяется, так как это дорогостоящая процедура, и она проводится только в Киеве" , – добавили в департаменте.

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