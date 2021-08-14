Больше 160 тысяч украинцев вакцинировали от коронавируса за сутки: статистика по областям

За минувшие сутки, 13 августа, в Украине от коронавируса вакцинировали 161 792 человека. Первую дозу вчера получили 106 206 граждан, а завершили иммунизацию, получив второй укол, 55 586 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Прививки делали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов и 335 центров вакцинации по всей стране.

Больше всего уколов вчера сделали препаратами Moderna – 55 751 и Comirnaty (Pfizer и BioNTech) – 53 746. Меньше всего людей вакцинировали Janssen от Johnson & Johnson – 2000.

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Данные по вакцинации в регионах за сутки (вторая доза):

Киев – 7183

Винницкая область – 2490

Волынская область – 1006

Днепропетровская область – 5854

Донецкая область – 2048

Житомирская область – 1375

Закарпатская область – 1956

Запорожская область – 1921

Ивано-Франковская область – 866

Киевская область – 3958

Кировоградская область – 1194

Луганская область – 579

Львовская область – 3121

Николаевская область – 2370

Одесская область – 2736

Полтавская область – 2845

Ривненская область – 1336

Сумская область – 1110

Тернопольская область – 995

Харьковская область – 3435

Херсонская область – 1439

Хмельницкая область – 943

Черкасская область – 1984

Черновицкая область – 943

Черниговская область – 1899

По состоянию на субботу, 14 августа, в Украине полностью вакцинированы от COVID-19 2 688 903 человека, а первую дозу получили 4 644 647. Наибольшее число украинцев иммунизировали препаратами Comirnaty (1 500 585) и CoronaVac (1 265 072). Всего с начала кампании вакцинации было сделано 7 333 550 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина закупит у Польши дозы вакцины, у которых заканчиваются сроки годности. Первую партию препарата AstraZeneca нам перепродадут и доставят уже в августе.