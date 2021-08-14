Больше 160 тысяч украинцев вакцинировали от коронавируса за сутки: статистика по областям

София Закревская
София Закревская
Covid
1 минута
596
Больше 160 тысяч украинцев вакцинировали от коронавируса за сутки: статистика по областям

За минувшие сутки, 13 августа, в Украине от коронавируса вакцинировали 161 792 человека. Первую дозу вчера получили 106 206 граждан, а завершили иммунизацию, получив второй укол, 55 586 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Прививки делали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов и 335 центров вакцинации по всей стране.

Больше всего уколов вчера сделали препаратами Moderna – 55 751 и Comirnaty (Pfizer и BioNTech) – 53 746. Меньше всего людей вакцинировали Janssen от Johnson & Johnson – 2000.

Данные по вакцинации в Украине.
Видео дня

Данные по вакцинации в регионах за сутки (вторая доза):

  • Киев – 7183

  • Винницкая область – 2490

  • Волынская область – 1006

  • Днепропетровская область – 5854

  • Донецкая область – 2048

  • Житомирская область – 1375

  • Закарпатская область – 1956

  • Запорожская область – 1921

  • Ивано-Франковская область – 866

  • Киевская область – 3958

  • Кировоградская область – 1194

  • Луганская область – 579

  • Львовская область – 3121

  • Николаевская область – 2370

  • Одесская область – 2736

  • Полтавская область – 2845

  • Ривненская область – 1336

  • Сумская область – 1110

  • Тернопольская область – 995

  • Харьковская область – 3435

  • Херсонская область – 1439

  • Хмельницкая область – 943

  • Черкасская область – 1984

  • Черновицкая область – 943

  • Черниговская область – 1899

По состоянию на субботу, 14 августа, в Украине полностью вакцинированы от COVID-19 2 688 903 человека, а первую дозу получили 4 644 647. Наибольшее число украинцев иммунизировали препаратами Comirnaty (1 500 585) и CoronaVac (1 265 072). Всего с начала кампании вакцинации было сделано 7 333 550 прививок.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина закупит у Польши дозы вакцины, у которых заканчиваются сроки годности. Первую партию препарата AstraZeneca нам перепродадут и доставят уже в августе.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусВакцина от коронавирусаМинистерство здравоохранения