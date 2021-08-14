Больше 160 тысяч украинцев вакцинировали от коронавируса за сутки: статистика по областям
За минувшие сутки, 13 августа, в Украине от коронавируса вакцинировали 161 792 человека. Первую дозу вчера получили 106 206 граждан, а завершили иммунизацию, получив второй укол, 55 586 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Прививки делали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов и 335 центров вакцинации по всей стране.
Больше всего уколов вчера сделали препаратами Moderna – 55 751 и Comirnaty (Pfizer и BioNTech) – 53 746. Меньше всего людей вакцинировали Janssen от Johnson & Johnson – 2000.
Данные по вакцинации в регионах за сутки (вторая доза):
Киев – 7183
Винницкая область – 2490
Волынская область – 1006
Днепропетровская область – 5854
Донецкая область – 2048
Житомирская область – 1375
Закарпатская область – 1956
Запорожская область – 1921
Ивано-Франковская область – 866
Киевская область – 3958
Кировоградская область – 1194
Луганская область – 579
Львовская область – 3121
Николаевская область – 2370
Одесская область – 2736
Полтавская область – 2845
Ривненская область – 1336
Сумская область – 1110
Тернопольская область – 995
Харьковская область – 3435
Херсонская область – 1439
Хмельницкая область – 943
Черкасская область – 1984
Черновицкая область – 943
Черниговская область – 1899
По состоянию на субботу, 14 августа, в Украине полностью вакцинированы от COVID-19 2 688 903 человека, а первую дозу получили 4 644 647. Наибольшее число украинцев иммунизировали препаратами Comirnaty (1 500 585) и CoronaVac (1 265 072). Всего с начала кампании вакцинации было сделано 7 333 550 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина закупит у Польши дозы вакцины, у которых заканчиваются сроки годности. Первую партию препарата AstraZeneca нам перепродадут и доставят уже в августе.
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