Хроника коронавируса на 12 октября: с начала пандемии заболели 240 млн человек

По состоянию на вторник, 12 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 239 млн человек. За минувший день выявили 315 153 новых инфицированных, умерли еще 4657. Всего от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 216,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (50 тыс.), Великобритании (40 тыс.) и Турции (30 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 541 257 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 58 493 пациента умерли, а 2 290 427​ ​​​​​​ человек выздоровели.

Единственной возможностью избежать локдауна в Украине является вакцинация от коронавируса. Президент Украины призвал усилить популяризацию прививок.

В ближайшее время в Украине могут появиться несколько "красных" зон адаптивного карантина. Наибольший риск попадания в нее из-за превышения показателей по COVID-19 имеют Харьковщина, Херсонщина, Житомирщина и Сумщина.