Хроника коронавируса на 12 октября: с начала пандемии заболели 240 млн человек
По состоянию на вторник, 12 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 239 млн человек. За минувший день выявили 315 153 новых инфицированных, умерли еще 4657. Всего от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 216,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (50 тыс.), Великобритании (40 тыс.) и Турции (30 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
2 541 257 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 58 493 пациента умерли, а 2 290 427 человек выздоровели.
Единственной возможностью избежать локдауна в Украине является вакцинация от коронавируса. Президент Украины призвал усилить популяризацию прививок.
В ближайшее время в Украине могут появиться несколько "красных" зон адаптивного карантина. Наибольший риск попадания в нее из-за превышения показателей по COVID-19 имеют Харьковщина, Херсонщина, Житомирщина и Сумщина.
В Херсоне из-за увеличения заболеваемости коронавирусом осенние каникулы перенесли с 1 ноября на 18 октября.
Американская фармацевтическая компания Merck 11 октября подала заявку в Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США для получения лицензии на продажу таблеток от COVID-19.
Одно из наиболее масштабных исследований ученых из Франции с участием 22 миллионов человек показало, что вакцинация на 90% снижает риск тяжелой формы COVID-19, в частности смерти и госпитализации. Прививка также эффективна при штамме коронавируса Дельта.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.