AstraZeneca обнародовала данные об эффективности "коктейля антител" от COVID-19
Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разработала препарат из "коктейля антител" для лечения коронавируса, заявила о многообещающих данных относительно его эффективности. Речь идет о 50-67% действенности в предотвращении тяжелой формы и смерти от COVID-19.
Это показала уже третья фаза клинических исследований препарата на основе комбинации антител, который получил название AZD7442. Отчет по результатам 11 октября был опубликован на сайте разработчика.Какая эффективность "коктейля антител" и кому подойдет
Отметим, что AZD7442 представляет собой одноразовую дозу препарата объемом 600 миллиграммов, которую вводят путем инъекции в мышцу. Во время исследования его эффективность сравнивали в двух группах участников: одной вводили "коктейль антител", а другой – плацебо.
Так, сообщают в AstraZeneca, новый препарат на 50% снижает риск развития тяжелой формы коронавируса или летального исхода вследствие него – по сравнению с плацебо и среди людей, у которых симптомы болезни проявлялись в течение семи дней.
Кроме этого, AZD7442 на 67% снизил риск развития тяжелого течения COVID-19 или смерти по сравнению с плацебо среди тех участников, которые лечились в течение пяти дней после появления первых признаков заражения.
Глава отдела здравоохранения и науки штата Пенсильвания (США) Джейн Кирби отметила, что лечение "коктейлем антител" подходит тем, кто не может пройти вакцинацию против коронавируса. А также тем, кто вообще плохо реагирует на COVID-вакцины или чье состояние здоровья подвергает их особому риску серьезного заболевания.Что известно об исследовании
Испытания на третьей фазе проводили в 96 центрах Бразилии, Чехии, Германии, Венгрии, Италии, Японии, Мексики, Польши, России, Испании, Украины, Британии и США. Так, 903 участники были разделены на группы (1:1) для получения AZD7442 или солевого раствора плацебо, который вводилимь двумя отдельными последовательными внутримышечными инъекциями.
Участниками были взрослые в возрасте 18 лет и старше, которые не попадали в больницы с COVID-19, ведь имели легкой и средней степени тяжести симптомы в течение семи дней или меньше. Также эти люди получили положительные тесты на коронавирус.
Первичной конечной точкой эффективности была комбинация или тяжелой формы COVID-19, или смерти от любой причины до 29 дня.
13% участников были 65 лет и старше. Кроме того, 90% имели выходные сопутствующие заболевания и другие характеристики, которые подвергали их высокому риску прогрессирования COVID-19. Речь идет о раке, диабете, ожирении, хроническом заболевании легких или астме, сердечно-сосудистых заболеваниях или иммуносупрессии. Примерно 62% были европейцами, 4% – афроамериканцами, 6% – азиатами и 24% – американскими индейцами или коренными жителями Аляски. Специалисты продолжат наблюдение за участниками в течение 15 месяцев после исследования.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в AstraZeneca отчитывались о 77% эффективности упомянутого "коктейля антител". В частности, в предотвращении симптоматического COVID-19 у людей с высоким риском развития осложнений в случае заражения.
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