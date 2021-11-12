Прогноз на отмену карантина в Киеве и сколько держится природный иммунитет: хроника коронавируса на 12 ноября

Коронавирус в мире не сбавляет обороты – страны одна за другой заявляют о начале очередной волны заболеваемости и усиливают ограничения. К примеру, в Латвии уже три недели действуют локдаун и комендантский час. В Украине же, выброшенной из "зеленого списка" ЕС, расширяют список тех, кто обязан вакцинироваться.

Ныне на планете подтверждено более 252,6 миллиона всех случаев COVID-19, из них свыше 496,3 тысячи заражений выявили за прошедшие сутки. Больше всего больных прибавилось в Германии – 50,3 тыс., США – 43,6 тыс.,Британии – 42,4 тыс. и России – 40,8 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине подтверждено 3 155 519 всех заражений , из них 74 857 человек умерли, а 2 572 738 выздоровели . На сегодняшний день активными больными являются не менее 507,9 тыс. жителей.

В Минздраве заявляют, что вирус уносит жизни невакцинированных граждан. В подтверждение критической COVID-ситуации в сети опубликована серия кадров из реанимации и морга в Полтаве, а также очередей в крематорий в Киеве.

За все время пандемии болезнь унесла жизни более 5 млн человек в мире. При этом свыше 228,5 млн переболели и вылечились.

Карантин "красной" зоны в Киеве могут ослабить в случае снижения заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Виталий Кличко на ТРК "Киев". По его словам, тогда в городе откроют школы.

Во Львовской области с 22 ноября вводятся ограничения на передвижение в пригородном общественном транспорте – железнодорожном и автомобильном, пояснили в ОГА. Так, не смогут им свободно пользоваться невакцинированные пассажиры и те, кто не имеет отрицательного теста или справки о выздоровлении от COVID-19.

Люди, переболевшие коронавирусом и не вакцинировавшиеся, повторно заразиться могут уже через три месяца. Как объяснили ученые из Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте, у переболевших иммунитет к инфекции неустойчив, передает The Lancet.