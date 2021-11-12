Прогноз на отмену карантина в Киеве и сколько держится природный иммунитет: хроника коронавируса на 12 ноября
Коронавирус в мире не сбавляет обороты – страны одна за другой заявляют о начале очередной волны заболеваемости и усиливают ограничения. К примеру, в Латвии уже три недели действуют локдаун и комендантский час. В Украине же, выброшенной из "зеленого списка" ЕС, расширяют список тех, кто обязан вакцинироваться.
Ныне на планете подтверждено более 252,6 миллиона всех случаев COVID-19, из них свыше 496,3 тысячи заражений выявили за прошедшие сутки. Больше всего больных прибавилось в Германии – 50,3 тыс., США – 43,6 тыс.,Британии – 42,4 тыс. и России – 40,8 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине подтверждено 3 155 519 всех заражений, из них 74 857 человек умерли, а 2 572 738 выздоровели. На сегодняшний день активными больными являются не менее 507,9 тыс. жителей.
В Минздраве заявляют, что вирус уносит жизни невакцинированных граждан. В подтверждение критической COVID-ситуации в сети опубликована серия кадров из реанимации и морга в Полтаве, а также очередей в крематорий в Киеве.
За все время пандемии болезнь унесла жизни более 5 млн человек в мире. При этом свыше 228,5 млн переболели и вылечились.
Карантин "красной" зоны в Киеве могут ослабить в случае снижения заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Виталий Кличко на ТРК "Киев". По его словам, тогда в городе откроют школы.
Во Львовской области с 22 ноября вводятся ограничения на передвижение в пригородном общественном транспорте – железнодорожном и автомобильном, пояснили в ОГА. Так, не смогут им свободно пользоваться невакцинированные пассажиры и те, кто не имеет отрицательного теста или справки о выздоровлении от COVID-19.
Люди, переболевшие коронавирусом и не вакцинировавшиеся, повторно заразиться могут уже через три месяца. Как объяснили ученые из Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте, у переболевших иммунитет к инфекции неустойчив, передает The Lancet.
В Национальной службе здоровья Украины объяснили, какие должны быть сделаны шаги, если сформировать COVID-сертификат онлайн не удается. Также в ведомстве назвали ряд причин, по которым осуществить это действие невозможно.
Американские исследователи сравнили эффективность трех вакцин против коронавируса – Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Все они к концу 2021-го стали немного хуже защищать, если сравнивать с началом года, особенно последняя.
На утро 12 ноября Украина находилась на шестом месте в мире по суточному приросту больных COVID-19. Среди стран Европы по этому показателю она стала четвертой.
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