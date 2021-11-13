Нидерланды первыми в Европе ввели зимний локдаун: какие запреты будут действовать

В Нидерландах 12 ноября объявили так называемый зимний локдаун. В стране последнее время фиксируют высокие показатели заболеваемости коронавирусом.

Соответствующее решение принял премьер-министр Марк Рютте, пишет NL Times. Отмечается, что страна стала первой в Европе, которая с лета решилась на такие суровые ограничения.

Так, с 13 ноября на дистанционную работу перейдет большинство жителей Нидерландов. Магазины, продающие товары первой необходимости, будут работать до 18:00, а кафе и рестораны – до 20:00.

Также будет запрещено собираться дома группами более четырех человек и возвращается социальная дистанция в 1,5 метра.

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Кроме того, спортивные мероприятия будут проходить без присутствия болельщиков.

Отметим, что за последние несколько дней в стране было зафиксировано по 16 тысяч новых случаев заболевания. Общее количество же достигло 2,24 млн, из которых скончались 18,6 тысяч человек. При этом вакцинировано 82,4% населения старше 12 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка рассказала о суровых ограничениях в Латвии во время карантина. В частности, в стране действует комендантский час.