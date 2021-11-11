Без прививок никуда не пустят, а вечерами нужно сидеть дома. Украинка – о борьбе с COVID-19 в Латвии

Европу снова охватывает вспышка заболеваемости коронавирусом. На этом фоне власти стран вводят дополнительные ограничения, а некоторые даже идут на крайние меры. Например, так поступили в Латвии, где с 21 октября действуют тотальный локдаун и комендантский час.

Украинка Елена, которая на данный момент проживает в Риге, рассказала OBOZREVATEL о том, как сейчас в этой стране борются с эпидемией, почему граждане не протестуют против нового карантина и как власти смогли побудить население делать прививки.

Старт кампании по вакцинации в Латвии выдался очень медленным, даже можно сказать провальным. Несмотря на то, что население страны составляет всего около 2 миллионов человек, полный курс прививок сделали менее 60%. К примеру, в Италии, Испании и Франции этот показатель перевалил за 70%, хотя там проживают десятки миллионов человек.

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Жители Латвии очень неохотно шли вакцинироваться, но ситуация резко изменилась после введения новых карантинных ограничений – желающих мгновенно стало в разы больше.

"У нас провалили вакцинацию. За лето пытались, но никто не ходил делать прививку. И с 21 октября по 16 ноября ввели жесткий локдаун для всех. Работают только магазины первой необходимости, аптеки и больницы. А гражданам нельзя выходить на улицу после восьми вечера. После этого люди начали активно вакцинироваться. Определенно, ограничения сработали", – рассказала Елена.

По ее словам, после отмены карантина будут введены послабления, но только для вакцинированных. Хотя граждане без прививки и до начала карантина не могли ходить в крупные супермаркеты, кафе и кинотеатры. "На выходе всегда стоит охранник, который с помощью специальной программы считывает QR-код посетителя", – говорит украинка.

Елена отмечает, что в стране есть достаточно много антивакцинаторов, но к их мнению мало кто прислушивается. Да и сами противники прививок даже если и не согласны с чем-то, карантинных ограничений придерживаются без вопросов.

"Люди мыслят так: надо – значит, надо. Один раз был митинг против вакцинации, но никакого эффекта он не принес", – говорит Елена.

"Во время локдауна везде патрулируют полицейские – ездят и по паркам, и по дворам. Если позже восьми вечера находишься на улице, то могут оштрафовать – больше тысячи евро. Люди относятся к этому нормально. Сами правоохранители тоже входят в ситуацию – если остановили в 8:15 и есть объективная причина опоздания, например, не успел на автобус, то штрафовать никто не будет. А если начнете возмущаться, то обязательно выпишут штраф", – добавила женщина.

В Латвии уже начали активно вакцинировать от коронавируса подростков. Согласно новым правилам, каждый ребенок с 12 лет должен иметь QR-код, чтобы избежать строгих карантинных ограничений. Детям, как и в Украине, предлагают препарат Pfizer. С 14 лет уже можно сделать прививку без присутствия родителей, кто младше – только с их разрешения.

Сейчас учебные заведения не работают, но до локдауна там действовали серьезные противоэпидемические правила.

"В школах каждый вторник проводят тестирование на коронавирус, но оплачивает его государство. Если один ребенок заболевает, то весь класс идет на двухнедельный карантин", – говорит она.

Правда, цены на них тут значительно выше, чем в Украине. Елена рассказывает, что ее знакомый сделал фейковую прививку за 300 евро (9 тысяч гривен).

"Но сейчас власти начали очень жесткую борьбу с подделками. Даже были случаи, когда ловили на этом медиков. Полиция сразу же подобную практику пресекает. А за липовую вакцинацию можно получить реальный тюремный срок, даже если просто купил такой документ", – говорит она.

Украинка отметила, что все латвийцы адекватно восприняли новость о вводе новых ограничений. И это вполне объяснимо, ведь государство выдает пособие на время карантина.

"С конца 2020-го по лето 2021 года, когда мы были дома, власти платили нам пособие, которое приравнивается к официальной зарплате. И даже сейчас, во время месячного локдауна, все равно выдают помощь. Плюс еще выплаты на ребенка по 500 евро каждый месяц", – добавила Елена.

Напомним, ранее OBOZREVATEL пообщался с украинкой, которая проживает в Китае. По ее словам, китайским властям удалось побороть пандемию благодаря строгим мерам и жесткому контролю. Подробнее читайте в материале.