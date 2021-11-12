В Украине еще одна область может перейти в 'красную' зону карантина: где сложная ситуация

В Винницкой области в течение трех дней подряд зафиксировано превышение двух показателей эпидемиологической опасности по COVID-19. В связи с этим регион может стать следующим в списке "красных" областей, где действуют самые строгие карантинные меры.

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 11 ноября коэффициент выявления новых случаев коронавирусной инфекции и уровень госпитализации в Винницкой области превышает допустимый порог в течение трех дней. А как известно, для перевода региона в "красную" зону карантина как минимум два показателя эпидемиологической опасности должны быть превышены в течение трех дней.

Так, с 9 по 11 ноября уровень выявления новых случаев заражения COVID-19 в Винницкой области вырос с 20,7% до 21,4%. Кроме того, уровень госпитализации не должен превышать 60 человек на 100 тысяч населения. В то время как в Винницкой области этот показатель варьируется на отметке 80-83.

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В "красной" зоне карантина запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

Также запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

Помимо этого, запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12 ноября более половины территории Украины находится в "красной" карантинной зоне - Киев и 17 областей.

Последней в этот перечень попала Черкасская область, где зафиксировали рост коэффициента выявления коронавирусной инфекции и увеличение случаев госпитализации.