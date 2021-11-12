Черкасская область перешла в "красную" зону карантина: какие запреты действуют с 12 ноября

В пятницу, 12 ноября, Черкасская область перешла в "красную" зону. Карантинные ограничения усилили из-за распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины у себя в Telegram.

"Красный" уровень предполагает ряд дополнительных ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

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Отмечается, что ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы. Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться. Также он заявил о готовности медицинской системы к нагрузке, но просит граждан не испытывать это на себе.