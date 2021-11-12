Черкасская область перешла в "красную" зону карантина: какие запреты действуют с 12 ноября

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Черкасская область перешла в 'красную' зону

В пятницу, 12 ноября, Черкасская область перешла в "красную" зону. Карантинные ограничения усилили из-за распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины у себя в Telegram.

"Красный" уровень предполагает ряд дополнительных ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

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Отмечается, что ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы. Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Карантин в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться. Также он заявил о готовности медицинской системы к нагрузке, но просит граждан не испытывать это на себе.

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