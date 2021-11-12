В Раду не пустят невакцинированных: Стефанчук официально ввел запрет. Документ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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В Раду не пустят невакцинированных: Стефанчук официально ввел запрет. Документ

В Верховную Раду больше не будут пускать невакцинированных, без негативного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Руслан Стефанчук.

Об этом сообщается в Telegram-канале ВР. Также обнародован полный текст документа (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о распоряжении №412 "О некоторых мероприятиях по предупреждению распространения острой респираторной болезни".

Запрет касается:

  • действующих народных депутатов;

  • бывших народных депутатов (запрет не распространяется на административное здание ВР на улице Грушевского 5);

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  • сотрудников Аппарата Верховной Рады;

  • сотрудников государственных предприятий и учреждений, которые обеспечивают деятельность парламента;

  • помощников-консультантов народных депутатов;

  • членов Кабмина, представителей центральных органов исполнительной власти и других лиц, которые принимают участие в работе парламента;

  • представителей СМИ;

  • совершеннолетних участников открытых посещений парламента.

Распоряжение главы парламента.
Распоряжение главы парламента.
Распоряжение главы парламента.
Распоряжение главы парламента.
Распоряжение главы парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, постановление, запрещающее посещать парламент невакцинированным, 2 ноября приняли народные депутаты.

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