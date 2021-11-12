В Раду не пустят невакцинированных: Стефанчук официально ввел запрет. Документ
В Верховную Раду больше не будут пускать невакцинированных, без негативного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Руслан Стефанчук.
Об этом сообщается в Telegram-канале ВР. Также обнародован полный текст документа (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
Речь идет о распоряжении №412 "О некоторых мероприятиях по предупреждению распространения острой респираторной болезни".
Запрет касается:
действующих народных депутатов;
бывших народных депутатов (запрет не распространяется на административное здание ВР на улице Грушевского 5);
сотрудников Аппарата Верховной Рады;
сотрудников государственных предприятий и учреждений, которые обеспечивают деятельность парламента;
помощников-консультантов народных депутатов;
членов Кабмина, представителей центральных органов исполнительной власти и других лиц, которые принимают участие в работе парламента;
представителей СМИ;
совершеннолетних участников открытых посещений парламента.
Как сообщал OBOZREVATEL, постановление, запрещающее посещать парламент невакцинированным, 2 ноября приняли народные депутаты.
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