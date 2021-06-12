Хроника коронавируса на 12 июня: за сутки заболели более 400 тысяч человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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Хроника коронавируса на 12 июня: за сутки заболели более 400 тысяч человек

По состоянию на субботу, 12 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 176 млн человек. За минувший день выявили 412 587новых инфицированных, умерли еще 11 438. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 159,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (86 тыс.), Индии (84,6 тыс.) и Колумбии (29,5 тыс.).

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