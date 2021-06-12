Хроника коронавируса на 12 июня: за сутки заболели более 400 тысяч человек
По состоянию на субботу, 12 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 176 млн человек. За минувший день выявили 412 587новых инфицированных, умерли еще 11 438. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 159,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (86 тыс.), Индии (84,6 тыс.) и Колумбии (29,5 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 2 221 427 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 51 577 человек, в то же время 2 120 780 украинцев ее побороли.
В Украине могут расширить возрастные рамки для вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в будущем начнут делать прививки от коронавируса и подросткам.
12-13 июня в украинских городах уже традиционно развернут работу мобильные бригады по вакцинации. Все желающие получить вакцину от COVID-19 должны записаться в очередь через приложение Дія или контакт-центр Минздрава.
В Сумах обнаружили огромную свалку медицинских отходов под открытым небом. В промзоне города неизвестные выбросили тесты на COVID-19, колбы, пробирки с кровью и тысячи использованных шприцов.
Ученые выяснили, что растительные и рыбные диеты могут помочь снизить вероятность развития COVID-19. Причем как умеренной, так и тяжелой формы этого заболевания.
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