Украину ждет новая волна коронавируса: медики назвали причины и сроки
Осенью Украину ждет новая волна коронавируса, которую вызовут в том числе активные передвижения граждан. Также на рост заболеваемости повлияет начало нового учебного года в школах и университетах и возвращения детей в сады, а взрослых – на работу после сезона отпусков.
Об этом "Сегодня" рассказала эпидемиолог Наталья Виноград, которая преподает во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого и является главным специалистом Минздрава по специальности "Эпидемиология". Она также спрогнозировала появление в Украине новых штаммов COVID-19.
"Мутации продолжаются, а как мы видим, дельта-вариант более угрожающий – болеют даже те, кто уже перенес COVID-19. Это будет основной причиной и, конечно, у нас будет рост заболеваемости", – сказала врач.
В то же время вакцинация населения от коронавируса может со своей стороны повлиять на распространение болезни. Однако, отметил микробиолог, вирусолог, академик НАНУ Владимир Широбоков, сейчас в Украине получили прививки первой дозой лишь 3% населения, поэтому еще рано говорить о том, что иммунизация может сгладить новую волну заболеваемости.
Он, как и другие врачи, предупредил о возможном росте заболеваемости в случае ввоза в Украину новых штаммов коронавируса.
"SARS-Cov-2 – достаточно молодой. На него осуществляется огромное давление, в том числе и вакцинация, он меняется и мутирует, чтобы противостоять угрозам для него самого", – пояснил Широбоков.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 2 222 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 274 – обнаружены за прошедшие сутки.
Среди заболевших 40 детей и 53 медработника. Лидером по количеству новых случаев болезни стал Киев.
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