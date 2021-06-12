Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19

Киев стал лидером по количеству новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки COVID-19 в столице заболели 215 человек, а умерли три.

В то же время победили болезнь 1 955 киевлян. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. С начала пандемии в Киеве выявили 210 735 случаев болезни.

Много заболевших также в Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях. Всего за прошедший день по стране госпитализировали 709 пациентов с коронавирусом.

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Меньше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Луганской (7), Кировоградской (14), Ивано-Франковской (16) и Тернопольской (24) областях.

Напомним, что по состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 2 222 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 274 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 40 детей и 53 медработника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут расширить возрастные рамки для вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в будущем начнут делать прививки от коронавируса и подросткам.