В Украине за сутки коронавирусом заболели больше 1,2 тысячи человек
По состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 2 222 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 274 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 40 детей и 53 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 51 646 человек (+69 за сутки), выздоровели 2 125 685 (+4 905 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 709 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 26 999 человек;
методом ИФА – 10 910 человек;
экспресс-тестами – 16 912 человек.
За прошедший день, 11 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 62 062 человека. Из них получили первую дозу 35 680 человек, а завершили иммунизацию 26 382. Больше всего уколов сделали в Киеве (7 974), Киевской (4 692) и Днепропетровской (3 459) областях. С начала кампании вакцинации прививки получили 1 430 992 украинца, из них две дозы – 230 420.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104) и Киевской (102) областях. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:
г. Киев – 215/7 974
Винницкая область – 20/723
Волынская область – 39/452
Днепропетровская область – 52/3 459
Донецкая область – 84/767
Житомирская область – 26/503
Закарпатская область – 29/1 113
Запорожская область – 46/852
Ивано-Франковская область – 16/513
Киевская область – 102/4 692
Кировоградская область – 14/708
Луганская область – 7/523
Львовская область – 84/1 604
Николаевская область – 45/971
Одесская область – 50/1 329
Полтавская область – 30/2 031
Ривненская область – 41/427
Сумская область – 36/854
Тернопольская область – 24/54
Харьковская область – 104/2 237
Херсонская область – 42/414
Хмельницкая область – 34/1 943
Черкасская область – 53/493
Черновицкая область – 27/41
Черниговская область – 54/1 003
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут расширить возрастные рамки для вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в будущем начнут делать прививки от коронавируса и подросткам.
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