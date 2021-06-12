В Украине за сутки коронавирусом заболели больше 1,2 тысячи человек

По состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 2 222 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 274 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 40 детей и 53 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 646 человек (+69 за сутки), выздоровели 2 125 685 (+4 905 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 709 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 26 999 человек;

методом ИФА – 10 910 человек;

экспресс-тестами – 16 912 человек.

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За прошедший день, 11 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 62 062 человека. Из них получили первую дозу 35 680 человек, а завершили иммунизацию 26 382. Больше всего уколов сделали в Киеве (7 974), Киевской (4 692) и Днепропетровской (3 459) областях. С начала кампании вакцинации прививки получили 1 430 992 украинца, из них две дозы – 230 420.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104) и Киевской (102) областях. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:

г. Киев – 215/7 974

Винницкая область – 20/723

Волынская область – 39/452

Днепропетровская область – 52/3 459

Донецкая область – 84/767

Житомирская область – 26/503

Закарпатская область – 29/1 113

Запорожская область – 46/852

Ивано-Франковская область – 16/513

Киевская область – 102/4 692

Кировоградская область – 14/708

Луганская область – 7/523

Львовская область – 84/1 604

Николаевская область – 45/971

Одесская область – 50/1 329

Полтавская область – 30/2 031

Ривненская область – 41/427

Сумская область – 36/854

Тернопольская область – 24/54

Харьковская область – 104/2 237

Херсонская область – 42/414

Хмельницкая область – 34/1 943

Черкасская область – 53/493

Черновицкая область – 27/41

Черниговская область – 54/1 003

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут расширить возрастные рамки для вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в будущем начнут делать прививки от коронавируса и подросткам.