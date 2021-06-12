В Украине вакцинировали от коронавируса 62 тысячи человек: данные по областям
За прошедшие сутки, 11 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 62 062 человека. Из них получили первую дозу 35 680 человек, а завершили иммунизацию 26 382.
Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 661 410 прививок. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
Таким образом, с 24 февраля в Украине привили 1 430 992 человека, вторую дозу получили 230 420. Отметим, что среди тех, кто уже полностью вакцинировался, два человека сделали первый укол за рубежом.
Вчера прививки проводили 549 мобильных бригад по иммунизации и 701 прививочный пункт. Больше всего уколов сделали в Киеве (7 974), Киевской (4 692) и Днепропетровской (3 459) областях.
Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:
г. Киев – 215/7 974
Винницкая область – 20/723
Волынская область – 39/452
Днепропетровская область – 52/3 459
Донецкая область – 84/767
Житомирская область – 26/503
Закарпатская область – 29/1 113
Запорожская область – 46/852
Ивано-Франковская область – 16/513
Киевская область – 102/4 692
Кировоградская область – 14/708
Луганская область – 7/523
Львовская область – 84/1 604
Николаевская область – 45/971
Одесская область – 50/1 329
Полтавская область – 30/2 031
Ривненская область – 41/427
Сумская область – 36/854
Тернопольская область – 24/54
Харьковская область – 104/2 237
Херсонская область – 42/414
Хмельницкая область – 34/1 943
Черкасская область – 53/493
Черновицкая область – 27/41
Черниговская область – 54/1 003
Напомним, что по состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 2 222 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 274 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 40 детей и 53 медработника. Лидером по количеству новых случаев болезни стал Киев.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут расширить возрастные рамки для вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в будущем начнут делать прививки от коронавируса и подросткам.
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