В Украине вакцинировали от коронавируса 62 тысячи человек: данные по областям

За прошедшие сутки, 11 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 62 062 человека. Из них получили первую дозу 35 680 человек, а завершили иммунизацию 26 382.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 661 410 прививок. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Таким образом, с 24 февраля в Украине привили 1 430 992 человека, вторую дозу получили 230 420. Отметим, что среди тех, кто уже полностью вакцинировался, два человека сделали первый укол за рубежом.

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Вчера прививки проводили 549 мобильных бригад по иммунизации и 701 прививочный пункт. Больше всего уколов сделали в Киеве (7 974), Киевской (4 692) и Днепропетровской (3 459) областях.

Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:

г. Киев – 215/7 974

Винницкая область – 20/723

Волынская область – 39/452

Днепропетровская область – 52/3 459

Донецкая область – 84/767

Житомирская область – 26/503

Закарпатская область – 29/1 113

Запорожская область – 46/852

Ивано-Франковская область – 16/513

Киевская область – 102/4 692

Кировоградская область – 14/708

Луганская область – 7/523

Львовская область – 84/1 604

Николаевская область – 45/971

Одесская область – 50/1 329

Полтавская область – 30/2 031

Ривненская область – 41/427

Сумская область – 36/854

Тернопольская область – 24/54

Харьковская область – 104/2 237

Херсонская область – 42/414

Хмельницкая область – 34/1 943

Черкасская область – 53/493

Черновицкая область – 27/41

Черниговская область – 54/1 003

Напомним, что по состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 2 222 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 274 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 40 детей и 53 медработника. Лидером по количеству новых случаев болезни стал Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут расширить возрастные рамки для вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в будущем начнут делать прививки от коронавируса и подросткам.