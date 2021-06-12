В Украине вакцинировали от коронавируса 62 тысячи человек: данные по областям

София Закревская
София Закревская
Covid
2 минуты
884
В Украине вакцинировали от коронавируса 62 тысячи человек: данные по областям

За прошедшие сутки, 11 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 62 062 человека. Из них получили первую дозу 35 680 человек, а завершили иммунизацию 26 382.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 661 410 прививок. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Таким образом, с 24 февраля в Украине привили 1 430 992 человека, вторую дозу получили 230 420. Отметим, что среди тех, кто уже полностью вакцинировался, два человека сделали первый укол за рубежом.

Данные по вакцинации в Украине.
Видео дня

Вчера прививки проводили 549 мобильных бригад по иммунизации и 701 прививочный пункт. Больше всего уколов сделали в Киеве (7 974), Киевской (4 692) и Днепропетровской (3 459) областях.

Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:

  • г. Киев – 215/7 974

  • Винницкая область – 20/723

  • Волынская область – 39/452

  • Днепропетровская область – 52/3 459

  • Донецкая область – 84/767

  • Житомирская область – 26/503

  • Закарпатская область – 29/1 113

  • Запорожская область – 46/852

  • Ивано-Франковская область – 16/513

  • Киевская область – 102/4 692

  • Кировоградская область – 14/708

  • Луганская область – 7/523

  • Львовская область – 84/1 604

  • Николаевская область – 45/971

  • Одесская область – 50/1 329

  • Полтавская область – 30/2 031

  • Ривненская область – 41/427

  • Сумская область – 36/854

  • Тернопольская область – 24/54

  • Харьковская область – 104/2 237

  • Херсонская область – 42/414

  • Хмельницкая область – 34/1 943

  • Черкасская область – 53/493

  • Черновицкая область – 27/41

  • Черниговская область – 54/1 003

Напомним, что по состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 2 222 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 274обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 40 детей и 53 медработника. Лидером по количеству новых случаев болезни стал Киев.

Вакцинация и заболеваемость в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут расширить возрастные рамки для вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в будущем начнут делать прививки от коронавируса и подросткам.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусМинистерство здравоохраненияВакцина от коронавируса