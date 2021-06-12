В Украине госпитализировали 700 больных COVID-19: как заполнены места в больницах

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине госпитализировали 700 больных COVID-19: как заполнены места в больницах

В Украине за сутки госпитализировали 709 пациентов с коронавирусом. Средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 11 июня составил 11%. Наименьшее количество мест осталось в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Хмельницкой областях.

Такие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Больше всего мест с кислородом сейчас в Тернопольской и Закарпатской областях – заполнены 4,5% и 5,4% соответственно.

В пяти регионах, где ситуация наиболее напряженная, места заняты так:

Заполненность коек с кислородом.
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Койки с кислородом.

Общая заполненность коек всех типов для пациентов с COVID-19 в Украине составляет 11,2%, самая сложная ситуация в Черновицкой, Донецкой и Одесской областях. При этом меньше всего заполнены койки в Киеве, на Тернопольщине и Черкасщине.

Койки всех типов.

Отметим, что детские койки заполнены на 13,4%. Самая сложная ситуация наблюдается на Луганщине, где заняты 60% мест для несовершеннолетних пациентов, а также в Одесской (51,9%) и Винницкой (48,1%) областях.

Койки для детей с COVID-19.

Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 20%. Наихудшая ситуация на Харьковщине, в Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.

Ситуация с заполненностью коек в этих регионах такова:

Заполненность коек в отделениях интенсивной терапии.
Койки для "тяжелых" пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 2 222 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 274обнаружены за прошедшие сутки.

Среди заболевших 40 детей и 53 медработника. Лидером по количеству новых случаев болезни стал Киев.

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