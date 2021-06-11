Хроника коронавируса на 11 июня: за сутки умерли более 14 тысяч больных

По состоянию на пятницу, 11 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 175 млн человек. За минувший день выявлено 421 262 новых инфицированных, умерли еще 14 104. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 158,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 93 тыс., Бразилии – 87 тыс. и Аргентине – 29 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 218 039 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 51 410 человек, в то же время 2 108 684 украинца ее побороли.

Украинцам, которые сделали прививки двумя дозами вакцины от коронавируса, начали выдавать свидетельства о вакцинации.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженная врач Ольга Голубовская предупредила об опасности более смертоносного варианта COVID-19 из Индии.