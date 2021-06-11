У летучих мышей в Китае нашли коронавирус, который мог вызвать пандемию

В Китае исследователи заявили, что обнаружили несколько видов коронавирусов у летучих мышей. Среди них – близкий штамм к COVID-19, который мог вызвать пандемию.

Образцы собирали у животных в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. Ученые из Университета Шаньдуна проверили мочу и фекалии, а также взяли мазки изо рта летучих мышей, пишет CNN.

"В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2", – написали исследователи в отчете, опубликованном в журнале Cell.

По их словам, один был генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2, вызывающий нынешнюю пандемию. Речь идет о образце под названием RpYN06, взятый у вида подковообразных летучих мышей под названием Rhinolophus pusillus.

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Это наиболее близкий штамм к SARS-CoV-2, за исключением генетических различий в шиповидном белке, шишковидной структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам.

"Вместе с вирусом, связанным с SARS-CoV-2, собранным в Таиланде в июне 2020 года, эти результаты ясно демонстрируют, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах могут встречаться с относительно высокой частотой", – заключили исследователи.

Ученые пытаются выяснить, откуда взялся SARS-CoV-2. Хотя летучая мышь является вероятным источником, возможно, вирус заразил промежуточное животное.

Отмечается, что несмотря на некоторые разногласия относительно происхождения пандемии коронавируса, в отчете Всемирной организации здравоохранения говорится, что наиболее вероятным источником является животное – вероятно, летучая мышь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, несмотря на заключение ВОЗ о том, что вспышка COVID-19 в Китае началась с передачи вируса от животного-хозяина к человеку, в США до сих пор не исключают версию о лабораторном источнике инфекции.