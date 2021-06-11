В Украине занято менее 12% коек для больных COVID-19: ситуация в регионах
По состоянию на утро 11 июня в Украине занято 11,6% коек для больных коронавирусом. Самый высокий показатель наблюдается в Донецкой области – 18,9%.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины. Следующими в статистике оказались Харьковская – 18,6%, Одесская – 18,5%, Черновицкая – 17,9% и Черниговская области – 17,7%.
В Луганской области заполненность коек для больных COVID-19 составляет 16,4%, в Хмельницкой – 15,1%, Волынской – 14,1%, Сумской – 14%, Днепропетровской – 13,2%.
Самые низкие показатели наблюдаются в Тернопольской области – 4,6%, городе Киев – 6,3%, Черкасской – 6,4%, Полтавской – 6,8%.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам, которые сделали прививки двумя дозами вакцины от коронавируса, начали выдавать свидетельства о вакцинации.
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