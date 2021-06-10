Как выглядит свидетельство о вакцинации в Украине. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
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2,7 т.
Украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации

Украинцам, которые сделали прививки двумя дозами вакцины от коронавируса, начали выдавать свидетельства о вакцинации. Их можно оформить только в бумажной форме сразу после второй инъекции.

Один из таких документов оказался в распоряжении OBOZREVATEL. Его официальное название – Международное свидетельство о вакцинации (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Документ оформлен на двух языках – английском и украинском.

В нем обозначено:

  • наименование производителя и номер партии вакцины;

  • даты обеих прививок;

  • подпись и должность врача-клинициста, осуществляющего контроль;

  • дата, до которой действительно свидетельство.

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Свидетельство закреплено официальной печатью учреждения, в котором проведена процедура вакцинации.

Выдать такой документ также могут в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения (в частности, у семейного врача), для предъявления при необходимости во время пересечения государственной границы.

Напомним, в Минздраве подчеркнули, что не стоит путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "COVID-сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.

Международное свидетельство о вакцинации

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что COVID-сертификаты в Украине действительно могут давать населению определенные бонусы, например возможность свободно путешествовать и работать.

  • В то же время введение сертификатов или паспортов вакцинации в Украине может столкнуться с рядом проблем. В частности, с проблемой непризнания их в Евросоюзе. Такое мнение озвучил врач-инфекционист Виктор Петров.

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