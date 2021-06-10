Первые две страны признали сертификаты Украины о COVID-вакцинации
Украина, Венгрия и Молдова договорились взаимно признавать медицинские свидетельства, выданные гражданам о полной вакцинации от коронавируса. Таким образом, украинцы при пересечении венгерской и молдавской границ смогут предъявлять свой документ о прививках.
Об этом в четверг, 10 июня, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На странице в Twitter он написал, что первой страной ЕС, с которой были достигнуты такие договоренности, стала Венгрия.
Глава МИД указал, что путешествовать в Венгрию с отечественными свидетельствами о полной вакцинации можно уже с 11 июня.
"Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности", – добавил украинский министр.
Кроме того, Кулеба провел успешные переговоры о COVID-свидетельствах с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелом Чоко. Это произошло еще 17 мая, во время встречи чиновников в Киеве, отметили на сайте МИД.
10 июня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило договоренность официальной нотой.
"Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение", – отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что МИД Украины работает над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран увеличивался.
Напомним: украинцам, которые сделали прививки двумя дозами вакцины от COVID-19, начали выдавать свидетельства о вакцинации. Их можно оформить только в бумажной форме сразу после второй инъекции. Как выглядит документ – смотрите по ссылке.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В ближайшие выходные, 12-13 июня, центры массовой вакцинации будут работать в 14 регионах Украины. В целом это более 30 пунктов в 13 областях и Киеве, что вдвое больше, чем в прошлые субботу и воскресенье.
В Минздраве напомнили, что вторая доза вакцины Comirnaty (производства Pfize&BioNTech) должна быть введена через 21 день, CoronaVac от Sinovac Biotech – спустя 28 дней, а Oxford/AstraZeneca – через 12 недель после первого укола.
Наше издание рассказывало, как записаться на вакцинацию от COVID-19 в Украине.
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