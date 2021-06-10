Первые две страны признали сертификаты Украины о COVID-вакцинации

Украина, Венгрия и Молдова договорились взаимно признавать медицинские свидетельства, выданные гражданам о полной вакцинации от коронавируса. Таким образом, украинцы при пересечении венгерской и молдавской границ смогут предъявлять свой документ о прививках.

Об этом в четверг, 10 июня, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На странице в Twitter он написал, что первой страной ЕС, с которой были достигнуты такие договоренности, стала Венгрия.

Глава МИД указал, что путешествовать в Венгрию с отечественными свидетельствами о полной вакцинации можно уже с 11 июня.

"Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности", – добавил украинский министр.

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Кроме того, Кулеба провел успешные переговоры о COVID-свидетельствах с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелом Чоко. Это произошло еще 17 мая, во время встречи чиновников в Киеве, отметили на сайте МИД.

10 июня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило договоренность официальной нотой.

"Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что МИД Украины работает над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран увеличивался.

Напомним: украинцам, которые сделали прививки двумя дозами вакцины от COVID-19, начали выдавать свидетельства о вакцинации. Их можно оформить только в бумажной форме сразу после второй инъекции. Как выглядит документ – смотрите по ссылке.

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