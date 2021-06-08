Чем COVID-свидетельство отличается от "паспорта вакцинации": Минздрав дал пояснение

Украинцы, привитые против коронавируса обеими дозами вакцины, могут получить международное свидетельство о вакцинации. Его можно оформить только в бумажной форме сразу после второй инъекции.

Выдать такой документ также могут в любом медицинском учреждении, подключенному к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости во время пересечении государственной границы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения (Минздраве).

"Не стоит путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "COVID-сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия", – отметили в ведомстве.

Видео дня

для несколькодозных вакцин документ выдается только после получения последней дозы ;

в случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, оно заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения;

заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском;

свидетельство будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей будет записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), информацию о вакцинации (название вакцины, дата получения прививки и т. д.);

при необходимости и по запросу человека учреждение должно напечатать и оформить документ в соответствии с международными требованиями;

он обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача ;

также свидетельство должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

Отдельно стоит подчеркнуть, что такое свидетельство будет действительным только в случае, если введенная человеку вакцина одобрена для экстренного применения ВОЗ. А срок действия такого документа – один год с возможностью продления.

Если же у человека есть абсолютные противопоказания к прививке против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

на данный момент в Украине идет его разработка по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ: запуск проекта планируется в июле;

документ содержит не только данные о вакцинации, но и информацию об негативных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после коронавирусной болезни;

будет выдаваться и в электронном, и в бумажном варианте, а также будет содержать QR-код;

в бумажной форме его можно будет оформить в медучреждении, а в электронной – через приложение Дія;

планируются две версии "ковидного паспорта": внутренний (будет использоваться в пределах страны) и внешний (для пересечения границы);

поскольку международные требования к этому документу еще не утверждены, его формат может модифицироваться для соответствия нормам ЕС и ВОЗ.

В Украине с начала кампании вакцинации привиты 1 284 145 человек, из них две дозы получили уже 152 142. В нашей стране, предварительно, запланировали ввести "паспорт вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 июня ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцину CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Этим препаратом делают прививки и в Украине.