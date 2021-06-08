Чем COVID-свидетельство отличается от "паспорта вакцинации": Минздрав дал пояснение

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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В Минздраве объяснили, как получить международное COVID-свидетельство

Украинцы, привитые против коронавируса обеими дозами вакцины, могут получить международное свидетельство о вакцинации. Его можно оформить только в бумажной форме сразу после второй инъекции.

Выдать такой документ также могут в любом медицинском учреждении, подключенному к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости во время пересечении государственной границы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения (Минздраве).

"Не стоит путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "COVID-сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия", – отметили в ведомстве.

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Главное о получении свидетельства о вакцинации против COVID-19:

  • для несколькодозных вакцин документ выдается только после получения последней дозы;

  • в случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, оно заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения;

  • заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском;

  • свидетельство будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей будет записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), информацию о вакцинации (название вакцины, дата получения прививки и т. д.);

В Минздраве раскрыли детали об украинских "паспортах вакцинации"

  • при необходимости и по запросу человека учреждение должно напечатать и оформить документ в соответствии с международными требованиями;

  • он обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача;

  • также свидетельство должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

Отдельно стоит подчеркнуть, что такое свидетельство будет действительным только в случае, если введенная человеку вакцина одобрена для экстренного применения ВОЗ. А срок действия такого документа – один год с возможностью продления.

Если же у человека есть абсолютные противопоказания к прививке против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

Украинцы, привитые против коронавируса обеими дозами вакцины, могут получить международное свидетельство о вакцинации
Главное о "ковидном сертификате":

  • на данный момент в Украине идет его разработка по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ: запуск проекта планируется в июле;

  • документ содержит не только данные о вакцинации, но и информацию об негативных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после коронавирусной болезни;

  • будет выдаваться и в электронном, и в бумажном варианте, а также будет содержать QR-код;

Cвидетельство о вакцинации будет действительным только в случае, если введенная человеку вакцина одобрена для экстренного применения ВОЗ

  • в бумажной форме его можно будет оформить в медучреждении, а в электронной – через приложение Дія;

  • планируются две версии "ковидного паспорта": внутренний (будет использоваться в пределах страны) и внешний (для пересечения границы);

  • поскольку международные требования к этому документу еще не утверждены, его формат может модифицироваться для соответствия нормам ЕС и ВОЗ.

В Украине с начала кампании вакцинации привиты 1 284 145 человек, из них две дозы получили уже 152 142. В нашей стране, предварительно, запланировали ввести "паспорт вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Распределение количества привитых по вакцине (первая доза)
Распределение количества привитых по вакцине (вторая доза)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В тот же день в Украине зарегистрировали вакцину компании AstraZeneca против коронавируса, европейского производства для экстренного медицинского применения.

  • Всего ВОЗ одобрила семь вакцин против COVID-19. В список также вошли препараты от Pfizer&BioNTech, Jannsen, два варианта от AstraZeneca, Moderna и Sinopharm.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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