Коронавирусом в Украине заболели 1600 человек за сутки, госпитализировали 762

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса в Украине

По состоянию на утро пятницы, 11 июня, в Украине официально подтверждено 2 221 427 случая коронавирусной инфекции. Из них 1603 обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 762 человека.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 577человек (+70 за сутки), выздоровели2 120 780 (+5 583за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 25 837 человек,

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  • методом ИФА – 10 741 человек,

  • экспресс-тестами – 18 764 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 217 случаев;

  • Винницкая область – 35 случаев;

  • Волынская область – 52 случая;

  • Днепропетровская область – 121 случай;

  • Донецкая область – 83 случая;

  • Житомирская область – 27 случаев;

  • Закарпатская область – 27 случаев;

  • Запорожская область – 97 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 18 случаев;

  • Киевская область – 105 случаев;

  • Кировоградская область – 11 случаев;

  • Луганская область – 20 случаев;

  • Львовская область – 113 случаев;

  • Николаевская область – 56 случаев;

  • Одесская область – 73 случая;

  • Полтавская область – 57 случаев;

  • Ривненская область – 92 случая;

  • Сумская область – 57 случаев;

  • Тернопольская область – 31 случай;

  • Харьковская область – 69 случаев;

  • Херсонская область – 42 случая;

  • Хмельницкая область – 41 случай;

  • Черкасская область – 60 случаев;

  • Черновицкая область – 31 случай;

  • Черниговская область – 68 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пандемия коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Минздрава, заслуженная врач Ольга Голубовская предупредила об опасности более смертоносного варианта COVID-19 из Индии.

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