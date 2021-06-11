Коронавирусом в Украине заболели 1600 человек за сутки, госпитализировали 762

По состоянию на утро пятницы, 11 июня, в Украине официально подтверждено 2 221 427 случая коронавирусной инфекции. Из них 1603 обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 762 человека.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 577человек (+70 за сутки), выздоровели2 120 780 (+5 583за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 25 837 человек,

Видео дня

методом ИФА – 10 741 человек,

экспресс-тестами – 18 764 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 217 случаев;

Винницкая область – 35 случаев;

Волынская область – 52 случая;

Днепропетровская область – 121 случай;

Донецкая область – 83 случая;

Житомирская область – 27 случаев;

Закарпатская область – 27 случаев;

Запорожская область – 97 случаев;

Ивано-Франковская область – 18 случаев;

Киевская область – 105 случаев;

Кировоградская область – 11 случаев;

Луганская область – 20 случаев;

Львовская область – 113 случаев;

Николаевская область – 56 случаев;

Одесская область – 73 случая;

Полтавская область – 57 случаев;

Ривненская область – 92 случая;

Сумская область – 57 случаев;

Тернопольская область – 31 случай;

Харьковская область – 69 случаев;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черкасская область – 60 случаев;

Черновицкая область – 31 случай;

Черниговская область – 68 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Минздрава, заслуженная врач Ольга Голубовская предупредила об опасности более смертоносного варианта COVID-19 из Индии.