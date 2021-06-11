Коронавирусом в Украине заболели 1600 человек за сутки, госпитализировали 762
По состоянию на утро пятницы, 11 июня, в Украине официально подтверждено 2 221 427 случая коронавирусной инфекции. Из них 1603 обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 762 человека.
От COVID-19 в стране умерли уже 51 577человек (+70 за сутки), выздоровели2 120 780 (+5 583за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 25 837 человек,
методом ИФА – 10 741 человек,
экспресс-тестами – 18 764 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 217 случаев;
Винницкая область – 35 случаев;
Волынская область – 52 случая;
Днепропетровская область – 121 случай;
Донецкая область – 83 случая;
Житомирская область – 27 случаев;
Закарпатская область – 27 случаев;
Запорожская область – 97 случаев;
Ивано-Франковская область – 18 случаев;
Киевская область – 105 случаев;
Кировоградская область – 11 случаев;
Луганская область – 20 случаев;
Львовская область – 113 случаев;
Николаевская область – 56 случаев;
Одесская область – 73 случая;
Полтавская область – 57 случаев;
Ривненская область – 92 случая;
Сумская область – 57 случаев;
Тернопольская область – 31 случай;
Харьковская область – 69 случаев;
Херсонская область – 42 случая;
Хмельницкая область – 41 случай;
Черкасская область – 60 случаев;
Черновицкая область – 31 случай;
Черниговская область – 68 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Минздрава, заслуженная врач Ольга Голубовская предупредила об опасности более смертоносного варианта COVID-19 из Индии.
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