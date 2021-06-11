В Украине за сутки 23 тысячи человек завершили вакцинацию от COVID-19

В Украине в четверг, 10 июня, от коронавируса привили 54 329 человек. Одну дозу получили 30 744 человека, завершили вакцинацию 23 585 украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. В течение суток работали 442 мобильные бригады и 617 пунктов вакцинации.

По состоянию на 11 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек. С начала кампании по вакцинации в Украине привили 1 395 312 человек, из них получили одну дозу – 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 204 038 человек, из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего сделали 1 599 348 прививок.

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