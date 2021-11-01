Хроника коронавируса на 1 ноября: с начала пандемии умерли более 5 млн человек
По состоянию на понедельник, 1 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 247,4 млн человек. За минувший день выявили 327 243 новых инфицированных, умерли еще 4595. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 224 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в России (40 тыс.), Великобритании (38 тыс.) и Турции (23 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 922 302 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 67 729 пациентов умерли, а 2 436 213 человек выздоровели.
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