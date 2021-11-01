Хроника коронавируса на 1 ноября: с начала пандемии умерли более 5 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
375
Смерть от коронавируса

По состоянию на понедельник, 1 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 247,4 млн человек. За минувший день выявили 327 243 новых инфицированных, умерли еще 4595. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 224 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в России (40 тыс.), Великобритании (38 тыс.) и Турции (23 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса в мире.
Видео дня
Топ-15 стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 922 302 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 67 729 пациентов умерли, а 2 436 213​​​​​​ человек выздоровели.

  • 18-летний парень в Ривне купил поддельные COVID-сертификаты через мессенджер Telegram. Его разоблачила полиция.

  • Главный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская возмущена словами врачей, призывающих не лечить пациентов, которые не привились от коронавируса.

Главное за 1 ноября:

  • В КП "Киевский метрополитен" напомнили об ограничениях на вход в метро в пиковые часы и новых правилах пользования этим видом транспорта с 1 ноября. С этого дня, как известно, Киев переходит в "красную" карантинную зону.

  • Причиной нынешнего всплеска заболеваемости в Украине является мутировавший вариант штамма Дельта. Врач Тарас Жиравецкий и другие медики считают, что ноябрь будет "горячим", коек может не хватить.

  • В Украине прибавилось 17 430 заболевших коронавирусом, среди них 1 108 – дети, а 178 – работники медицинской сферы.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус