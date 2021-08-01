Новая волна COVID-19 в Канаде и уничтожение вакцин в Израиле. Хроника коронавируса на 1 августа
По состоянию на воскресенье, 1 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 198,5 млн человек. За минувший день выявили 534 839 новых инфицированных, умерли еще 8 889. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 179,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (51,8 тыс.), Индии (41,7 тыс.) и Бразилии (37,5 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 252 785 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 945 человек, а 2 186 863 вылечились.
Николаев стал еще одним областным центром, где обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса Дельта. Трое заболевших приехали с отдыха в Турции, еще один – из России.
В ВОЗ заявили, что вариант коронавируса Дельта не является более смертоносным по сравнению со всеми другими штаммами этого вируса. В организации также напомнили об эффективности вакцинации.
В Канаде заявили о начале четвертой волны заболеваемости, отметив, что штамм Дельта – это "грозный противник". Развитие ситуации будет зависеть от ускорения темпов вакцинации.
В Канаде вакцинировали одной дозой уже 81% населения старше 12 лет. При этом завершили иммунизацию 66% граждан. В стране сделали более 48 млн прививок.
В Израиле утилизируют 80 тыс. доз вакцин от СOVID-19, срок годности которых истек в полночь 1 августа. Речь идет о препарате Pfizer-BioNTech, на него потратили 1,8 млн долларов. Точное количество испортившихся доз не разглашается.
В штате Флорида (США) за сутки зарегистрировали наибольшее количество новых заболевших с начала пандемии – 21 683. На фоне распространения штамма Дельта штат стал эпицентром коронавируса.
В Берлине (Германия) под запрет попали акции ковид-диссидентов (противников антикоронавирусных карантинных мер), такое решение принял суд из-за риска инфицирования COVID-19 для участников.
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