Новая волна COVID-19 в Канаде и уничтожение вакцин в Израиле. Хроника коронавируса на 1 августа

По состоянию на воскресенье, 1 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 198,5 млн человек. За минувший день выявили 534 839 новых инфицированных, умерли еще 8 889. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 179,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (51,8 тыс.), Индии (41,7 тыс.) и Бразилии (37,5 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 252 785 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 945 человек, а 2 186 863 вылечились.

Николаев стал еще одним областным центром, где обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса Дельта. Трое заболевших приехали с отдыха в Турции, еще один – из России.

В ВОЗ заявили, что вариант коронавируса Дельта не является более смертоносным по сравнению со всеми другими штаммами этого вируса. В организации также напомнили об эффективности вакцинации.

В Канаде заявили о начале четвертой волны заболеваемости , отметив, что штамм Дельта – это "грозный противник". Развитие ситуации будет зависеть от ускорения темпов вакцинации.

В Канаде вакцинировали одной дозой уже 81% населения старше 12 лет. При этом завершили иммунизацию 66% граждан. В стране сделали более 48 млн прививок.