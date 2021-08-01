Ученые объяснили, почему штамм Дельта быстро распространяется, и назвали главную угрозу

Штамм коронавируса Дельта, распространившийся по миру из Индии, более заразен, чем первоначальный вариант COVID-19. Из-за мутаций он способен уклоняться от клеточного иммунитета, что повышает заразность этого штамма. Он способен инфицировать больше людей за короткое время.

Об этом сказано в исследовании, проведенном учеными из Университета Кумамото и Института науки Вейцмана. Они пришли к выводу, что на поверхности коронавируса Дельта появился белок-шип, который позволяет вирусу быстрее получить доступ к клеткам человеческого организма.

Это в свою очередь приводит к тому, что в случае с данным вариантом COVID-19 необходимо меньшее количество вируса для инфицирования.

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В ходе второго исследования, авторами которого стала группа китайских ученых, выяснилось, что люди, зараженные штаммом Дельта переносят в носу в 1000 раз больше вируса, чем пациенты с исходным штаммом. Это значит, что они могут заразить больше окружающих, при этом Дельта-вариант быстрее размножается в организме человека. Положительный тест в случае инфицирования им в среднем получают на 4-й день, тогда как раньше это происходило на 6-й.

Таким образом заболевшие люди могут выделять больше вируса, который легче передается окружающим. В связи с этим в США всех, включая вакцинированных, призвали носить маски. Иммунизация предотвращает тяжелое течение заболевания и смерть от него, однако из-за высокой вирусной нагрузки привитые люди также могут быть распространителями штамма Дельта.

Напомним, ранее Центры США по контролю и профилактике заболеваний сравнили штамм коронавируса Дельта с ветряной оспой. Этот вариант способен приводить к более тяжелому течению болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заверили, что штамм Дельта не является более смертоносным, чем другие варианты коронавируса, при его значительной заразности.