В Украине зафиксировали почти 500 случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро воскресенья, 1 августа, в Украине официально подтверждено 2 253 269 случаев коронавирусной инфекции. Из них 484 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 16 детей и 7 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 951 человек (+6 за сутки), выздоровели 2 186 994 (+131 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 473 пациента.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 13 745 человек;
методом ИФА – 2 676 человек;
экспресс-тестами – 10 029 человек.
В субботу, 31 июля, в Украине вакцинировали 68 499 человек. Первую дозу получили 45 597 граждан, а завершили иммунизацию – 22 902. Прививки делали 420 мобильных бригад, 965 пунктов и 319 центров вакцинации.
Всего с начала кампании иммунизации в Украине сделали 5 594 703 прививки, полностью вакцинированы 2 023 258 украинцев, одну дозу получили 3 571 445 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
Количество новых случаев в регионах за сутки:
Киев – 86
Винницкая область – 18
Волынская область – 3
Днепропетровская область – 41
Донецкая область – 14
Житомирская область – 24
Закарпатская область – 2
Запорожская область – 16
Ивано-Франковская область – 8
Киевская область – 24
Кировоградская область – 4
Луганская область – 12
Львовская область – 12
Николаевская область – 20
Одесская область – 55
Полтавская область – 10
Ривненская область – 5
Сумская область – 16
Тернопольская область – 21
Харьковская область – 40
Херсонская область – 24
Хмельницкая область – 4
Черкасская область – 7
Черновицкая область – 12
Черниговская область – 6
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве выявили 4 случая заражения штаммом коронавируса Дельта. Известно, что все заболевшие недавно вернулись из заграничных поездок.
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