В Украине зафиксировали почти 500 случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 1 августа, в Украине официально подтверждено 2 253 269 случаев коронавирусной инфекции. Из них 484 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 16 детей и 7 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 951 человек (+6 за сутки), выздоровели 2 186 994 (+131 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 473 пациента.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 13 745 человек;

методом ИФА – 2 676 человек;

экспресс-тестами – 10 029 человек.

В субботу, 31 июля, в Украине вакцинировали 68 499 человек. Первую дозу получили 45 597 граждан, а завершили иммунизацию – 22 902. Прививки делали 420 мобильных бригад, 965 пунктов и 319 центров вакцинации.

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Всего с начала кампании иммунизации в Украине сделали 5 594 703 прививки, полностью вакцинированы 2 023 258 украинцев, одну дозу получили 3 571 445 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Количество новых случаев в регионах за сутки:

Киев – 86

Винницкая область – 18

Волынская область – 3

Днепропетровская область – 41

Донецкая область – 14

Житомирская область – 24

Закарпатская область – 2

Запорожская область – 16

Ивано-Франковская область – 8

Киевская область – 24

Кировоградская область – 4

Луганская область – 12

Львовская область – 12

Николаевская область – 20

Одесская область – 55

Полтавская область – 10

Ривненская область – 5

Сумская область – 16

Тернопольская область – 21

Харьковская область – 40

Херсонская область – 24

Хмельницкая область – 4

Черкасская область – 7

Черновицкая область – 12

Черниговская область – 6

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве выявили 4 случая заражения штаммом коронавируса Дельта. Известно, что все заболевшие недавно вернулись из заграничных поездок.