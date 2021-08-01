В Украине зафиксировали почти 500 случаев COVID-19 за сутки

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине зафиксировали почти 500 случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 1 августа, в Украине официально подтверждено 2 253 269 случаев коронавирусной инфекции. Из них 484 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 16 детей и 7 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 951 человек (+6 за сутки), выздоровели 2 186 994 (+131 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 473 пациента.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 13 745 человек;

  • методом ИФА – 2 676 человек;

  • экспресс-тестами – 10 029 человек.

В субботу, 31 июля, в Украине вакцинировали 68 499 человек. Первую дозу получили 45 597 граждан, а завершили иммунизацию – 22 902. Прививки делали 420 мобильных бригад, 965 пунктов и 319 центров вакцинации.

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Всего с начала кампании иммунизации в Украине сделали 5 594 703 прививки, полностью вакцинированы 2 023 258 украинцев, одну дозу получили 3 571 445 человек.

Данные насчет вакцинации в Украине.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Количество новых случаев в регионах за сутки:

  • Киев – 86

  • Винницкая область – 18

  • Волынская область – 3

  • Днепропетровская область – 41

  • Донецкая область – 14

  • Житомирская область – 24

  • Закарпатская область – 2

  • Запорожская область – 16

  • Ивано-Франковская область – 8

  • Киевская область – 24

  • Кировоградская область – 4

  • Луганская область – 12

  • Львовская область – 12

  • Николаевская область – 20

  • Одесская область – 55

  • Полтавская область – 10

  • Ривненская область – 5

  • Сумская область – 16

  • Тернопольская область – 21

  • Харьковская область – 40

  • Херсонская область – 24

  • Хмельницкая область – 4

  • Черкасская область – 7

  • Черновицкая область – 12

  • Черниговская область – 6

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 1 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве выявили 4 случая заражения штаммом коронавируса Дельта. Известно, что все заболевшие недавно вернулись из заграничных поездок.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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