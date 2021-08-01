В Эстонии создали спрей от коронавируса: как действует и может ли защитить от штамма Дельта

В Эстонии разработали назальный спрей от коронавируса под названием BioBlock. Создатели препарата утверждают, что он способен блокировать распространенный сейчас штамм Дельта.

Спрей эффективен также против первоначального варианта COVID, британского, южноафриканского и бразильского штаммов, сообщает Postimees. Он был создан компанией Icosagen, которая занимается генной инженерией, совместно с эстонскими университетами. Спрей производится и продается компанией Chemi-Pharm.

Директор фирмы Март Устав рассказал, что BioBlock одинаково хорошо защищает от всех перечисленных выше вариантов коронавируса. Кроме того, препарат постоянно тестируют на эффективность относительно новых штаммов, которые еще не получили широкое распространение.

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"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и активно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать новые штаммы", – сказал Устав.

Разрешение на изготовление и продажу BioBlock выдал Департамент здоровья после того, как получил заключение специальной группы экспертов по пограничным продуктам. Юридически этот спрей не является лекарством или медицинским устройством, но при этом информацию на его упаковке согласовали с Департаментом лекарственных средств и с Департаментом здоровья Эстонии.

Напомним, ранее ученые из Ньюкаслского университета (Англия) создали назальный спрей INNA-X, помогающий при коронавирусе и обычной простуде. Им удалось доказать его эффективность.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм коронавируса Дельта, который впервые обнаружили в Индии, более заразен, чем первоначальный вариант COVID-19. Его опасность заключается в том, что он может заразить много людей за более короткий срок.