Эффективность вакцин против Омикрона и рекорды заболеваемости в Европе. Хроника коронавируса на 1 января

София Закревская
Covid
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Эффективность вакцин против Омикрона и рекорды заболеваемости в Европе. Хроника коронавируса на 1 января

В мире по состоянию на субботу, 1 января, выявлено уже 288,5 млн случаев коронавируса. Более 5,4 млн из них оказались летальными, а 253,7 млн человек смогли победить болезнь.

За сутки прибавилось 1 638 195 заболевших, больше всего в США (+443 677), Франции (+232 200) и Великобритании (+189 846). Умерли за день 5915 пациентов, лидерами по суточной смертности стали Россия (912), США (716) и Польша (638), Украина на седьмом месте в мире (209 смертей).

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Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 667 649 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 95 899 пациентов умерли, а 3 468 858 человек выздоровели.

  • Центры и пункты вакцинации населения от коронавируса в Украине приостановили работу из-за новогодних праздников. Они снова откроются уже в понедельник, 3 января.

  • Украина выйдет на путь победы над эпидемией COVID-19 лишь к концу 2022 года, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Для этого необходимо вакцинировать большую часть украинцев.

Главное за 1 января

  • Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании провело исследование и выяснило, что две дозы AstraZeneca не защищают от симптоматического заражения Омикроном, а Pfizer и Moderna эффективны на 10%. Однако бустерные дозы этих препаратов надежно защищают от госпитализации.

  • В Израиле из-за штамма Омикрон людям со слабым иммунитетом и пожилым людям в домах престарелых начнут вводить четвертую дозу вакцины.

  • Омикрон меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса. На это указывают исследования, проведенные на животных.

  • В Великобритании и Португалии, а также в Италии обновлены рекорды по заболеваемости коронавирусом, а в Украине, России и Польше тем временем растут показатели смертности от COVID-19.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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