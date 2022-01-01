В Киеве почти тысяча новых заболевших COVID-19 за сутки: ситуация в областях
В субботу, 1 января, в Украине лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки уже традиционно стал Киев. За день там выявили 976 новых инфицированных.
Умерли за минувшие сутки в столице 14 пациентов, а 744 человека смогли победить болезнь. Об этом свидетельствуют актуальные данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Помимо Киева, в лидеры по суточному приросту зараженных выбились Львовская (443), Киевская (315), Черниговская (269), Хмельницкая (262) и Полтавская (256) области. Больше всего смертей от COVID-19 за день зарегистрировано на Днепропетровщине (21), Львовщине (16), Виннитчине и Киевщине (по 14 летальных случаев).
При этом меньше всего новых зараженных в Херсонской (37), Луганской (41), Волынской (58), Кировоградской (61) и Ривненской (83) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 976;
Винницкая область – 159;
Волынская область – 58;
Днепропетровская область – 119;
Донецкая область – 184;
Житомирская область – 176;
Закарпатская область – 163;
Запорожская область – 142;
Ивано-Франковская область – 190;
Киевская область – 315;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 41;
Львовская область – 443;
Николаевская область – 120;
Одесская область – 240;
Полтавская область – 256;
Ривненская область – 83;
Сумская область – 139;
Тернопольская область – 132;
Харьковская область – 180;
Херсонская область – 37;
Хмельницкая область – 262;
Черкасская область – 181;
Черновицкая область – 100;
Черниговская область – 269.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним: всего в Украине за минувшие сутки, 31 декабря, выявлено 5026 новых случаев коронавируса, среди заболевших 262 – это дети, а 74 – медработники. Умерли за день 190 пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине временно не работают центры и пункты вакцинации населения от коронавируса. Их закрыли на два дня из-за новогодних праздников.
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