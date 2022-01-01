В Киеве почти тысяча новых заболевших COVID-19 за сутки: ситуация в областях

В субботу, 1 января, в Украине лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки уже традиционно стал Киев. За день там выявили 976 новых инфицированных.

Умерли за минувшие сутки в столице 14 пациентов, а 744 человека смогли победить болезнь. Об этом свидетельствуют актуальные данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Помимо Киева, в лидеры по суточному приросту зараженных выбились Львовская (443), Киевская (315), Черниговская (269), Хмельницкая (262) и Полтавская (256) области. Больше всего смертей от COVID-19 за день зарегистрировано на Днепропетровщине (21), Львовщине (16), Виннитчине и Киевщине (по 14 летальных случаев).

Видео дня

При этом меньше всего новых зараженных в Херсонской (37), Луганской (41), Волынской (58), Кировоградской (61) и Ривненской (83) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 976;

Винницкая область – 159;

Волынская область – 58;

Днепропетровская область – 119;

Донецкая область – 184;

Житомирская область – 176;

Закарпатская область – 163;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 190;

Киевская область – 315;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 41;

Львовская область – 443;

Николаевская область – 120;

Одесская область – 240;

Полтавская область – 256;

Ривненская область – 83;

Сумская область – 139;

Тернопольская область – 132;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 37;

Хмельницкая область – 262;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 269.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: всего в Украине за минувшие сутки, 31 декабря, выявлено 5026 новых случаев коронавируса, среди заболевших 262 – это дети, а 74 – медработники. Умерли за день 190 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине временно не работают центры и пункты вакцинации населения от коронавируса. Их закрыли на два дня из-за новогодних праздников.