В Киеве почти тысяча новых заболевших COVID-19 за сутки: ситуация в областях

София Закревская
Covid
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В Киеве почти тысяча новых заболевших COVID-19 за сутки: ситуация в областях

В субботу, 1 января, в Украине лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки уже традиционно стал Киев. За день там выявили 976 новых инфицированных.

Умерли за минувшие сутки в столице 14 пациентов, а 744 человека смогли победить болезнь. Об этом свидетельствуют актуальные данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Помимо Киева, в лидеры по суточному приросту зараженных выбились Львовская (443), Киевская (315), Черниговская (269), Хмельницкая (262) и Полтавская (256) области. Больше всего смертей от COVID-19 за день зарегистрировано на Днепропетровщине (21), Львовщине (16), Виннитчине и Киевщине (по 14 летальных случаев).

Видео дня

При этом меньше всего новых зараженных в Херсонской (37), Луганской (41), Волынской (58), Кировоградской (61) и Ривненской (83) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 976;

  • Винницкая область – 159;

  • Волынская область – 58;

  • Днепропетровская область – 119;

  • Донецкая область – 184;

  • Житомирская область – 176;

  • Закарпатская область – 163;

  • Запорожская область – 142;

  • Ивано-Франковская область – 190;

  • Киевская область – 315;

  • Кировоградская область – 61;

  • Луганская область – 41;

  • Львовская область – 443;

  • Николаевская область – 120;

  • Одесская область – 240;

  • Полтавская область – 256;

  • Ривненская область – 83;

  • Сумская область – 139;

  • Тернопольская область – 132;

  • Харьковская область – 180;

  • Херсонская область – 37;

  • Хмельницкая область – 262;

  • Черкасская область – 181;

  • Черновицкая область – 100;

  • Черниговская область – 269.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: всего в Украине за минувшие сутки, 31 декабря, выявлено 5026 новых случаев коронавируса, среди заболевших 262 – это дети, а 74 – медработники. Умерли за день 190 пациентов.

Статистика по коронавирусу в Украине на 1 января.
Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине временно не работают центры и пункты вакцинации населения от коронавируса. Их закрыли на два дня из-за новогодних праздников.

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