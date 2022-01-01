В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 190 пациентов
В Украине за минувшие сутки, 31 декабря, выявлено 5026 новых случаев коронавируса, среди заболевших 262 – это дети, а 74 – медработники. Умерли за день 190 пациентов.
При этом за сутки в больницы с COVID-19 или подозрениями на него госпитализировали 1554 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Отметим, что за сутки в стране на коронавирус протестировали 54 666 человек.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждено уже 3 672 675 случаев болезни, умерли от коронавируса 96 089 человек, а победить болезнь смогли 3 474 931 пациент (+6073 за сутки).
Вакцинация от коронавируса
В Украине за сутки сделали 52 166 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 15 077 человек, вторую – 36 354, дополнительную – 183, а бустерную – 552 украинца.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 976;
Винницкая область – 159;
Волынская область – 58;
Днепропетровская область – 119;
Донецкая область – 184;
Житомирская область – 176;
Закарпатская область – 163;
Запорожская область – 142;
Ивано-Франковская область – 190;
Киевская область – 315;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 41;
Львовская область – 443;
Николаевская область – 120;
Одесская область – 240;
Полтавская область – 256;
Ривненская область – 83;
Сумская область – 139;
Тернопольская область – 132;
Харьковская область – 180;
Херсонская область – 37;
Хмельницкая область – 262;
Черкасская область – 181;
Черновицкая область – 100;
Черниговская область – 269
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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