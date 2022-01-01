В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 190 пациентов

София Закревская
Covid
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В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 190 пациентов

В Украине за минувшие сутки, 31 декабря, выявлено 5026 новых случаев коронавируса, среди заболевших 262 – это дети, а 74 – медработники. Умерли за день 190 пациентов.

При этом за сутки в больницы с COVID-19 или подозрениями на него госпитализировали 1554 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что за сутки в стране на коронавирус протестировали 54 666 человек.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено уже 3 672 675 случаев болезни, умерли от коронавируса 96 089 человек, а победить болезнь смогли 3 474 931 пациент (+6073 за сутки).

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Вакцинация от коронавируса

В Украине за сутки сделали 52 166 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 15 077 человек, вторую – 36 354, дополнительную – 183, а бустерную – 552 украинца.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 976;

  • Винницкая область – 159;

  • Волынская область – 58;

  • Днепропетровская область – 119;

  • Донецкая область – 184;

  • Житомирская область – 176;

  • Закарпатская область – 163;

  • Запорожская область – 142;

  • Ивано-Франковская область – 190;

  • Киевская область – 315;

  • Кировоградская область – 61;

  • Луганская область – 41;

  • Львовская область – 443;

  • Николаевская область – 120;

  • Одесская область – 240;

  • Полтавская область – 256;

  • Ривненская область – 83;

  • Сумская область – 139;

  • Тернопольская область – 132;

  • Харьковская область – 180;

  • Херсонская область – 37;

  • Хмельницкая область – 262;

  • Черкасская область – 181;

  • Черновицкая область – 100;

  • Черниговская область – 269

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Новость дополняется.

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