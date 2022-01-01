Макрон предрек Франции 'тяжелые недели' из-за штамма Омикрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие несколько недель в стране будут "тяжелыми" из-за высокого уровня заболеваемости населения коронавирусом. Отметим, что Франция стала одним из эпицентров пандемии в Европе после того, как там распространился новый штамм Омикрон.

Об этом глава государства сказал в пятницу, 31 декабря, во время новогоднего обращения к гражданам, которое транслировали по радио. Как пишет Reuters, за минувшие сутки во Франции было выявлено 232 200 новых инфицированных COVID-19 – абсолютный рекорд для страны.

Более 200 тысяч новых случаев коронавируса во Франции регистрируют уже третий день подряд. Эти показатели куда выше, чем в соседних странах (Великобритания и Италия), которые также побили свои рекорды заболеваемости.

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Французские власти решили ввести дополнительные ограничения на новогодние праздники, чтобы избежать новых вспышек COVID-19. Так, в Париже отменили традиционный фейерверк, посмотреть на который обычно собирались толпы людей, а в ночных клубах и других развлекательных заведениях запретили танцевать.

Вместе с тем, Макрон подчеркнул, что правительство не должно вводить новые ограничения индивидуальных свобод людей.

"Мы преодолеем нынешнюю проблему, следуя тем же принципам, что и в первый день пандемии", – сказал политик.

По мнению президента Франции, выход из пандемии для страны возможен уже в 2022 году. Для этого нужно бросить все силы на массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Напомним: в Италии, Великобритании и Португалии установлены новые рекорды заболеваемости коронавирусом за сутки. Ситуация в этих и других европейских странах ухудшилась из-за распространения штамма Омикрон.

Вместе с тем, смертность от коронавируса в Восточной Европе превысила отметку в 1 миллион.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм коронавируса Омикрон может спровоцировать новый всплеск заболеваемости в Украине. При этом в нашей стране продолжает пока доминировать штамм Дельта, отметила эпидемиолог Екатерина Сояк.