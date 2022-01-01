ОАЭ запретит невакцинированным гражданам выезжать за границу

Граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые не прошли полный курс вакцинации против коронавируса, не смогут выехать за пределы страны. Новый указ вступит в силу с 10 января.

Об этом сообщило издание ВВС. В Эмиратах полный курс иммунизации против пандемии предусматривает три дозы прививки, включая бустерную.

Отмечается, что под данный запрет не подпадают лица, которые имеют подтверждение от лечащего врача о непереносимости организма фармпрепаратов против COVID-19. Эмираты стали едва ли не последней страной, которая ужесточает эпидемиологические нормы, учитывая рост заболеваемости среди населения.

Видео дня

На сегодня более 90% населения ОАЭ полностью вакцинировано против Covid-19. По данным "Нашего мира в данных", по состоянию на 24 декабря около 34% получили бустерный укол.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, штамм Омикрон продолжает поражать европейские страны, Италия с Францией фиксирует рекорды заболеваемости.