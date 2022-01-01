Во Франции и Италии новые рекорды заболеваемости, а в Британии растет смертность от COVID-19

Штамм коронавируса Омикрон продолжает набирать обороты в Европе. Несмотря на то, что на зимние праздники во многих странах ввели дополнительные ограничения, заболеваемость все равно растет.

Изо дня в день европейские государства обновляет рекорды по количеству инфицированных за сутки граждан. В этот раз в списке оказались Великобритания, Франция, Португалия и Италия. OBOZREVATEL собрал информацию о том, как сейчас обстоят дела с COVID-19 в этих странах.

Великобритания

30 декабря Великобритания обновила рекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Всего за 24 часа в стране было зарегистрировано 189,2 тысячи новых зараженных. За сутки до этого их было 183 тысячи.

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В стране также растет число людей, находящихся в больнице, и количество смертей от коронавируса.

При этом отмечается, что в статистику не входят повторные заражения, и не у всех, кто инфицирован, есть симптомы. Такие люди обычно не делают тесты, а это означает, что, несмотря на то, что показатели заболеваемости достигают новых максимумов, истинное число заражений еще больше.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие несколько недель в стране будут "тяжелыми" из-за высокого уровня заболеваемости населения коронавирусом. Отметим, что Франция стала одним из эпицентров пандемии в Европе после того, как там распространился новый штамм Омикрон.

За минувшие сутки в стране было выявлено 232 200 новых инфицированных COVID-19 – абсолютный рекорд для страны. Третий день подряд коронавирусом за день заражаются более 200 тысяч жителей Франции.

Португалия

31 декабря в Португалии коронавирусом заболели 30 829 человек. Это новый рекорд, а прошлый был зафиксирован днем ранее – 28 659. При этом из всех случаев инфицирования на штамм Омикрон приходится 83%.

При этом умерли за минувшие сутки всего 18 человек, а 30 декабря – 16. Добавим, что в самом начале массовой вакцинации населения в Португалии ежедневно умирало более 300 человек. Сейчас около 87% из 10 миллионов населения страны полностью вакцинированы.

Италия

Италия 31 декабря тоже обновила рекорд по количеству новых больных коронавирусом за сутки. В этот день COVID-19 заболели 144 243 человека.

Прошлый рекорд заболеваемости был зафиксирован днем ранее – тогда зарегистрировали 26 888 новых пациентов с коронавирусом.

Напомним, что Италия стала страной повышенного риска для Германии. Такими в ФРГ считаются страны, где индекс заражения составляет более 200 новых случаев на 100 тысяч человек за неделю.

Австрия

В этой стране карантин для невакцинированных граждан решили продлить до 10 января. Такое решение в правительстве объяснили опасениями из-за более заразного штамма Омикрон.

При этом накануне Нового года и в сам праздничный день сделали исключение: людям без прививок разрешили участвовать в собраниях численностью до 10 человек вне зависимости от статуса вакцинации остальных гостей.

Тем временем в Украине, по данным Минздрава, за минувшие сутки, 31 декабря, было выявлено всего 5026 новых случаев коронавируса. При этом в больницы с COVID-19 или подозрениями на него госпитализировали 1554 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог Екатерина Сояк спрогнозировала, что штамм коронавируса Омикрон может спровоцировать новый всплеск заболеваемости в Украине. При этом в нашей стране продолжает пока доминировать штамм Дельта.