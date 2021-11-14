Австрия вводит карантин для невакцинированных от COVID-19: какие ограничения будут действовать

Правительство Австрии ввел карантинные ограничения для граждан, которые не вакцинировались против коронавируса. Таких не будут пускать в рестораны или на мероприятия.

В стране, где курс прививок от COVID-19 получило 65% населения, уровень иммунизации чиновники называют одним из самых низких в Европе. Тем временем заболеваемость там растет, пишет DW.

За сутки 13 ноября в Австрии, население которой составляет около 9 млн человек, зарегистрировали 13 152 новых случаев коронавируса. Накануне было на 1,3 тысячи меньше.

По данным Минздрава страны, уровень заражений за последние семь дней достиг 775,5 новых инфицирований на 100 тысяч жителей (семь дней назад было 528,8 случая, две недели назад – 316,4).

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Кроме этого, по состоянию на 12 ноября, за сутки в отделениях интенсивной терапии австрийских больниц от COVID-19 скончались около 437 человек.

Ранее правительство планировало принять ограничительные меры, когда количество госпитализированных больных достигнет 600 в сутки. Теперь федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что "не имеет смысла ждать больше".

Так, в стране невакцинированным гражданам и путешественникам уже запрещен вход в рестораны и отели. Также им нельзя посещать мероприятия с участием более 25 человек.

По данным портала Worldometers, Австрия находится на 38-м месте в мире по количеству всех подтвержденных случаев коронавируса – 959 652 за все время пандемии. Из них 11 706 человек умерли, а 836 053 побороли недуг. Так, на 14 ноября активными больными остаются примерно 112 тысяч человек.

На сегодняшний день более 5,7 млн жителей страны вакцинированы против COVID-19 обеими дозами, что составляет примерно 63,4% (население страны – около 9 млн человек).

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