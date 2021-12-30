Австрийцы получат €500 за бустерную вакцинацию, а Италия становится зоной риска для Европы

Пандемия коронавируса набирает обороты в мире. Страны принимают решения о дополнительных карантинных ограничениях из-за рекордных показателей заболеваемости и агитируют своих граждан делать прививки против COVID-19. К примеру, в Австрии заговорили о том, чтобы платить по 500 евро каждому человеку за третью дозу вакцины.

Об этом пишет издание LaRepubblica. Как сказано в материале, суточные показатели заболеваемости бьют рекорды во многих странах. К примеру, Италия стала зоной повышенного риска для Германии. Такими в ФРГ считаются страны, где индекс заражения составляет более 200 новых случаев на 100 тысяч человек за неделю.

Так, число заразившихся коронавирусом в Италии за последние сутки впервые превысило сто тысяч человек. Население страны – около 60 млн человек. 29 декабря в стране зарегистрировали 98 030 новых больных. Это почти вдвое больше показателя 25 декабря, который на тот момент был самым высоким за время эпидемии.

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В список стран повышенного риска в Германии попали еще несколько регионов – Канада, Мальта и Сан-Марино. Такими их будут считать с 1 января 2022 года. Это означает, что для тех, кто въезжает в Германию из этих стран, если они не были полностью вакцинированы или вылечены, карантинный период должен соблюдаться в течение как минимум десяти дней после въезда. Карантин можно прекратить не ранее пятого дня при предъявлении отрицательного результата теста.

Кроме того, как пишут журналисты, в правительстве Австрии рассматривают новый шаг для того, чтобы поощрять граждан вакцинироваться третьей, бустерной, дозой. Это предложение социал-демократов. При этом канцлер страны Карл Нехаммер считает, что это "положительный знак". А в министерстве здравоохранения отметили, что любой вклад в повышения уровня вакцинации полезен.

По состоянию на 30 декабря в Австрии вакцинировано 70,6% населения. Бонус может вступить в силу 1 февраля, когда вступит в силу положение об обязательной вакцинации.

Франция за последние сутки также обновила рекорд по новым больным коронавирусом. Второй день подряд число превышает 200 тысяч. В четверг, 30 декабря, зафиксировали 206 243 новых случаев. Рекорд в 208 099 человек был установлен накануне, в среду.

А в Британии из-за вспышки заболевания уже не хватает тест-систем для определения COVID-19. Министр здравоохранения Саджид Джавид предупредил депутатов, что ему, возможно, придется "ограничить" систему тестирования в течение следующих двух недель, поскольку спрос на тесты резко возрастет. Необходимость в тестах также повысилась из-за изменений в правилах карантина, которые позволяют людям выходить из самоизоляции через семь дней вместо 10, если они получают два теста с отрицательным результатом, пишет The Guardian.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии симптомы простуды обнаружили у 75% граждан. Исследователи не исключают, что это коронавирус.