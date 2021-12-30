У 75% британцев выявили симптомы, похожие на простуду: ученые считают, что это COVID-19

Юрий Сергиенко
Covid
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У 75% британцев выявили симптомы, похожие на простуду: ученые считают, что это COVID-19

В Великобритании симптомы простуды обнаружили у 75% граждан. Исследователи не исключают, что это коронавирус.

Соответствующий анализ провели ученые при помощи приложения Zoe Covid. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что сейчас в стране в среднем ежесуточно фиксируется 192 тысячи случаев заболевания COVID-19. Это на 33% больше, чем на прошлой неделе.

В то же время рост заражений замедлился среди возрастной группы до 55 лет, однако он продолжается среди людей возрастом от 55 до 75 лет, которые находятся в группе риска.

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Кроме того, исследователи подчеркнули снижение количества простудных заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Отметим, что с начала пандемии в Великобритании уже зафиксировано 12,5 миллионов заражений (при населении в 68 млн человек). В то же время побороть болезнь удалось 9,4 миллионам человек, а 148 тысяч скончались.

Общая статистика по заболеваемости коронавирусом в Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря в стране за сутки заразились 183 тысячи человек. Этот показатель стал новым рекордом с начала пандемии.

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