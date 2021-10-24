Вспышки COVID-19 в Австралии и негативное влияние болезни на память. Хроника коронавируса на 24 октября

В Украине и мире за минувший день прибавилось 374 274 заболевших коронавирусом, а умерли 5 735 пациентов. Всего по состоянию на воскресенье, 24 октября, подтверждено уже более 244,1 млн случаев инфицирования COVID-19.

Летальных исходов при этом больше 4,9 млн, а победить болезнь смогли 221,1 млн человек. Добавим, что больше всего новых зараженных за сутки в Великобритании (+44 985), России (+37 678) и США (+28 824). Украина в этом рейтинге расположилась на пятом месте сразу после Турции.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 748 614 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 63 486 пациентов умерли, а 2 369 695 ​​​​​​ человек выздоровели.

В Черновицкой области с 24 октября усилили карантинные ограничения. В частности, без COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста не будут пускать в общественный транспорт.

В Павлограде в больнице не хватает мест для больных коронавирусом. Из-за этого пациенты лежат прямо в коридорах, почти все из них не были вакцинированы.

В Эстонии с 25 октября в больницы временно будут принимать только срочных пациентов . Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране и нехваткой медиков.

В Австралии в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс закрыли более 300 школ за три недели из-за выявленных в них вспышек COVID-19.

Коронавирус способен негативно влиять на память спустя несколько месяцев после выздоровления, выяснили ученые. Также у многих людей начинаются трудности с многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой.

Коронавирусная инфекция в последнее время стала более агрессивной. Иногда болезнь приводит к тяжелым последствиям, среди которых ученые выделяют тромбоз в кишечнике и нижних конечностях.